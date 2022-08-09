iPhone 14 Pro Max Утечки

Раскрыт обиднейший недостаток будущего iPhone 14 Pro Max

Олег

iPhone 13 Pro Max


В сети появилось фотосравнение актуальной модели iPhone 13 Pro Max с макетом будущего iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы рассказывали об инсайдах аналитика Минг-Чи Куо. Он считает, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат совершенно новую основную широкоугольную камеру с разрешением 48 Мп — для сравнения, сейчас у всех актуальных iPhone камера имеет разрешение всего 12 Мп. Такие серьезные изменения заставят Apple увеличить толщину блока камер на Pro-моделях iPhone 14. 

Камеры

Согласно источнику, в Twitter-аккаунте fix Apple появился видеоролик, в котором автор сравнивает макет iPhone 14 Pro Max с актуальной моделью iPhone 13 Pro Max. Судя по этому скриншоту, у будущих «прошек» будет довольно серьезно выступать задняя камера — гораздо больше, чем в 13-й линейке. Если макет сделан верно, то разница в толщине модулей может составить до 1 мм. Этот факт способен огорчить пользователей, которым не нравится или мешает выпирающая камера. Кроме того, производителям чехлов придется увеличить бортик, защищающий блок камер сзади. 

У этого шага есть еще один нюанс: ваши чехлы от iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max вряд ли подойдут к линейке iPhone 14, поскольку корпус снова будет незначительно переделан. С другой стороны, есть сомнения в целесообразности перехода с 13 на 14-ю серию iPhone, поскольку изменения обещают быть весьма минорными. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5207
Вася Вотафаков
В чём недостаток то? Чехол за 100₽ не подходит? 😂
Сегодня в 10:35
#
st00p1dm0nkey
+3647
st00p1dm0nkey Вася Вотафаков
Всё как всегда, сначала выпирает ай яй яй, потом снимает вах вах вах….ничего не меняется.
В итоге, согласен, все всё зачихлят и не заметят
Сегодня в 10:49
#
tellurian
+4212
tellurian
Наоборот это преимущество.
Сегодня в 10:38
#
Bazily
+173
Bazily
И что тут обидного?
Сегодня в 10:54
#
+2
ergrthrh fgrgrtg
Да норм будет. Ничего обидного и дефективного не наблюдается. Главное,чтобы камера снимала отлично,как и на предыдущих моделях. Потом это ещё и фишкой станет: в ровень выпирать. ))
Сегодня в 11:04
#
S.T.A.L.K.E.R.
+550
S.T.A.L.K.E.R.
Воронин какой-то по-жизни постоянно обиженный чем то 😂😂😂
Сегодня в 11:30
#
vla9imir9
+29
vla9imir9
Оч обидно, пошел плакать в подушку😭🤦🏻‍♂️
час назад в 12:51
#
Tigrolik
+490
Tigrolik
Вот бы туда батарею огромную и сравнять корпус с камерами. Вот это была бы бомба. Возможно и в прямом смысле 🤔
час назад в 13:20
#
Bazily
+173
Bazily Tigrolik
А мне бы подошла версия с уменьшенным блоком камер вровень с корпусом, но с сохранением существующей толщины. Не всем нужны крутые камеры, не все снимают всё подряд каждый день. Пусть были бы попроще, как во времена 4-5 айфонов, я и тогда на их качество фото и тем более видео не жаловался.
32 минуты назад
#