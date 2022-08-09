Раскрыт обиднейший недостаток будущего iPhone 14 Pro Max

В сети появилось фотосравнение актуальной модели iPhone 13 Pro Max с макетом будущего iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает MacRumors.Ранее мы рассказывали об инсайдах аналитика Минг-Чи Куо. Он считает, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат совершенно новую основную широкоугольную камеру с разрешением 48 Мп — для сравнения, сейчас у всех актуальных iPhone камера имеет разрешение всего 12 Мп. Такие серьезные изменения заставят Apple увеличить толщину блока камер на Pro-моделях iPhone 14.Согласно источнику, в Twitter-аккаунте fix Apple появился видеоролик, в котором автор сравнивает макет iPhone 14 Pro Max с актуальной моделью iPhone 13 Pro Max. Судя по этому скриншоту, у будущих «прошек» будет довольно серьезно выступать задняя камера — гораздо больше, чем в 13-й линейке. Если макет сделан верно, то разница в толщине модулей может составить до 1 мм. Этот факт способен огорчить пользователей, которым не нравится или мешает выпирающая камера. Кроме того, производителям чехлов придется увеличить бортик, защищающий блок камер сзади.У этого шага есть еще один нюанс: ваши чехлы от iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max вряд ли подойдут к линейке iPhone 14, поскольку корпус снова будет незначительно переделан. С другой стороны, есть сомнения в целесообразности перехода с 13 на 14-ю серию iPhone, поскольку изменения обещают быть весьма минорными.