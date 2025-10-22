Раскрыт план Apple по выпуску трёх новых моделей iPhone. Последняя — очень спорная

Фархад

Apple

Южнокорейский инсайдер под ником yeux1122 поделился информацией о грандиозных планах Apple по выпуску новых видов iPhone каждый год в обозримом будущем.

Первый на очереди — складной iPhone Fold или iPhone Ultra. Девайс выйдет в 2026 году и будет похож на Samsung Galaxy Z Fold. Он получит гибкий OLED-дисплей LTPO+, который раскладывается примерно до размера iPad mini. Это мы уже слышали не раз от других проверенных инсайдеров. Но теперь корейские источники добавили возможную реализацию сканера Face ID и подэкранной камеры.

В 2027 году Apple представит специальную модель iPhone к 20-летию с момента выпуска первого смартфона. Девайс должен лишится рамок вокруг дисплея. То есть он будет огибать края смартфона со всех четырёх сторон. В этом устройстве появится технология Under-Display Integrated Recognition — все сканеры Face ID, камера и другие сенсоры будут размещены под поверхностью дисплея. Сам юбилейный смартфон должен произвести настоящий фурор, как это было в 2017 на релизе iPhone X.

В 2028 году нас ждёт ещё один складной iPhone, но в форм-факторе раскладушки. Компактный и лёгкий девайс также получит изгибы по всем четырём краям вокруг шарнира. Внешний дисплей сможет отображать уведомления, ярлыки на базе искусственного интеллекта и базовую информацию. Инсайдер подчёркивает, что Apple рассматривает iPhone Flip как лёгкую модель класса люкс, ориентированную на моду, которая может быть популярна среди женщин.

Похоже, с релизом iPhone Air в этом году Apple запустила цикл экспериментов с разными форм-факторами. Интересно, что ещё в мае в Weibo появилась информация от аккаунта Instant Digital, о планах Apple по ежегодному внедрению абсолютно новых iPhone в плане дизайна.
2
