Южнокорейский инсайдер под ником yeux1122 поделился информацией о грандиозных планах Apple по выпуску новых видов iPhone каждый год в обозримом будущем.
В 2027 году Apple представит специальную модель iPhone к 20-летию с момента выпуска первого смартфона. Девайс должен лишится рамок вокруг дисплея. То есть он будет огибать края смартфона со всех четырёх сторон. В этом устройстве появится технология Under-Display Integrated Recognition — все сканеры Face ID, камера и другие сенсоры будут размещены под поверхностью дисплея. Сам юбилейный смартфон должен произвести настоящий фурор, как это было в 2017 на релизе iPhone X.
В 2028 году нас ждёт ещё один складной iPhone, но в форм-факторе раскладушки. Компактный и лёгкий девайс также получит изгибы по всем четырём краям вокруг шарнира. Внешний дисплей сможет отображать уведомления, ярлыки на базе искусственного интеллекта и базовую информацию. Инсайдер подчёркивает, что Apple рассматривает iPhone Flip как лёгкую модель класса люкс, ориентированную на моду, которая может быть популярна среди женщин.
Похоже, с релизом iPhone Air в этом году Apple запустила цикл экспериментов с разными форм-факторами. Интересно, что ещё в мае в Weibo появилась информация от аккаунта Instant Digital, о планах Apple по ежегодному внедрению абсолютно новых iPhone в плане дизайна.