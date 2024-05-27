Раскрыт полный список ИИ-функций в iOS 18. Вы точно будете этим пользоваться



Инсайдер и аналитик Bloomberg Марк Гурман поделился свежими подробностями о грядущей iOS 18 и её нейросетевой составляющей. Данные собрали в MacRumors.



Ранее уже неоднократно сообщалось о том, что главной темой WWDC и основными нововведениями «яблочных» ОС в этом году станет искусственный интеллект. Apple немного задержалась с внедрением ИИ-штучек в свои продукты; её обогнали практически все конкуренты, поэтому удивить девелоперов и пользователей будет непросто.







Гурман назвал 10 нововведений, связанных с нейросетями, которые придут в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15:



Ретушь фотографий.

Транскрипция голосовых заметок.

Предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения.

Автоподстановка эмодзи на основе содержания сообщений пользователя, а также генерация совершенно новых смайлов для любого случая, выходящие за рамки существующего каталога.

Улучшенный веб-поиск Safari.

Более быстрый и надежный поиск в Spotlight.

Более естественное взаимодействие с Siri.

Более продвинутая версия Siri, адаптированная для Apple Watch и оптимизированная для «задач на ходу».

Умные отчеты о пропущенных уведомлениях и отдельных сообщениях, веб-страницах, новостных статьях, документах, заметках и многом другом.

Инструменты разработчика для Xcode.

Большинство этих фич представляются весьма полезными и практичными. Самым любопытным кажется пункт о генерации смайлов и эмодзи: многие пользователи точно захотят увидеть, как это работает и выглядит. Сообщается, что наименее «прожорливые» до процессорной мощности функции будут работать прямо на устройстве без подключения к серверу. Гурман назвал 10 нововведений, связанных с нейросетями, которые придут в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15:Большинство этих фич представляются весьма полезными и практичными. Самым любопытным кажется пункт о генерации смайлов и эмодзи: многие пользователи точно захотят увидеть, как это работает и выглядит. Сообщается, что наименее «прожорливые» до процессорной мощности функции будут работать прямо на устройстве без подключения к серверу.