Раскрыт полный список ИИ-функций в iOS 18. Вы точно будете этим пользоваться

Олег

Кук


Инсайдер и аналитик Bloomberg Марк Гурман поделился свежими подробностями о грядущей iOS 18 и её нейросетевой составляющей. Данные собрали в MacRumors.

Ранее уже неоднократно сообщалось о том, что главной темой WWDC и основными нововведениями «яблочных» ОС в этом году станет искусственный интеллект. Apple немного задержалась с внедрением ИИ-штучек в свои продукты; её обогнали практически все конкуренты, поэтому удивить девелоперов и пользователей будет непросто.

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Гурман назвал 10 нововведений, связанных с нейросетями, которые придут в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15:

  • Ретушь фотографий.
  • Транскрипция голосовых заметок.
  • Предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения.
  • Автоподстановка эмодзи на основе содержания сообщений пользователя, а также генерация совершенно новых смайлов для любого случая, выходящие за рамки существующего каталога.
  • Улучшенный веб-поиск Safari.
  • Более быстрый и надежный поиск в Spotlight.
  • Более естественное взаимодействие с Siri.
  • Более продвинутая версия Siri, адаптированная для Apple Watch и оптимизированная для «задач на ходу».
  • Умные отчеты о пропущенных уведомлениях и отдельных сообщениях, веб-страницах, новостных статьях, документах, заметках и многом другом.
  • Инструменты разработчика для Xcode.

Большинство этих фич представляются весьма полезными и практичными. Самым любопытным кажется пункт о генерации смайлов и эмодзи: многие пользователи точно захотят увидеть, как это работает и выглядит. Сообщается, что наименее «прожорливые» до процессорной мощности функции будут работать прямо на устройстве без подключения к серверу. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+49
kkm
Проблема будет только а том, как весь этот бессмысленный мусор отключить... Чтобы "интеллектуальных нежданчиков" не случалось.
разве что фоторедактор кому-то может пригодиться, хотя причем тут ИИ...
2 часа назад в 20:10
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+5
AID_001289.c6e41fa8cb1c4c4abd0e68970de66a3a.2231
Да, главное, чтобы при фотографировании живой природы ИИ не рисовал саблезубых белок и зачарованных динозавров.
час назад в 21:13
#
Anatoly076
+189
Anatoly076
Вот прочитал статью и понял что ничего из этих пунктов не использую и даже не планирую делиться с ИИ!
46 минут назад
#