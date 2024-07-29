Раскрыт полный список смартфонов Realme, которые навсегда останутся без обновлений



В сети появился перечень моделей смартфонов Realme, для которых апдейт 2024 года станет последним. Его собрали в Gizmochina.



Согласно источнику, речь идет об Android 15. Сейчас эта ОС проходит четвертое бета-тестирование и вскоре должна выйти в релиз — точную дату этого события Google не раскрывает. Если посмотреть на прошлый год, то Android 15 должен выйти в октябре текущего года для Google Pixel, а чуть позже его выпустят для своих смартфонов и другие бренды, в том числе Realme.







Вот перечень смартфонов, которые навсегда останутся на Android 15:



Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 240 Вт

Realme GT Neo 5

Realme GT 2 Explorer Мастер

Realme GT2 Pro

Realme GT2

Realme 11 Pro+

Realme 11 Pro

Realme 11x

Realme 11

Realme Narzo N63

Realme C67 4G

Realme C65 5G

Realme C65

Realme C63

Realme C61.

Список составлен на основе политики обновления ПО компании Realme для каждого из смартфонов. Как правила, бренд выпускает два либо три апдейта Android в зависимости от линейки, за исключением бюджеток с индексом С — они получают всего одну версию Android. Вот перечень смартфонов, которые навсегда останутся на Android 15:Список составлен на основе политики обновления ПО компании Realme для каждого из смартфонов. Как правила, бренд выпускает два либо три апдейта Android в зависимости от линейки, за исключением бюджеток с индексом С — они получают всего одну версию Android.