Раскрыт полный список смартфонов Realme, которые навсегда останутся без обновлений

Олег

Realme


В сети появился перечень моделей смартфонов Realme, для которых апдейт 2024 года станет последним. Его собрали в Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет об Android 15. Сейчас эта ОС проходит четвертое бета-тестирование и вскоре должна выйти в релиз — точную дату этого события Google не раскрывает. Если посмотреть на прошлый год, то Android 15 должен выйти в октябре текущего года для Google Pixel, а чуть позже его выпустят для своих смартфонов и другие бренды, в том числе Realme.

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Вот перечень смартфонов, которые навсегда останутся на Android 15:

  • Realme GT Neo 5 SE
  • Realme GT Neo 5 240 Вт
  • Realme GT Neo 5
  • Realme GT 2 Explorer Мастер
  • Realme GT2 Pro
  • Realme GT2
  • Realme 11 Pro+
  • Realme 11 Pro
  • Realme 11x
  • Realme 11
  • Realme Narzo N63
  • Realme C67 4G
  • Realme C65 5G
  • Realme C65
  • Realme C63
  • Realme C61.

Список составлен на основе политики обновления ПО компании Realme для каждого из смартфонов. Как правила, бренд выпускает два либо три апдейта Android в зависимости от линейки, за исключением бюджеток с индексом С — они получают всего одну версию Android. 

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Источник:
Gizmochina
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