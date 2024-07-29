Раскрыт полный список смартфонов Realme, которые навсегда останутся без обновлений

В сети появился перечень моделей смартфонов Realme, для которых апдейт 2024 года станет последним. Его собрали в Gizmochina.
Согласно источнику, речь идет об Android 15. Сейчас эта ОС проходит четвертое бета-тестирование и вскоре должна выйти в релиз — точную дату этого события Google не раскрывает. Если посмотреть на прошлый год, то Android 15 должен выйти в октябре текущего года для Google Pixel, а чуть позже его выпустят для своих смартфонов и другие бренды, в том числе Realme.
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Вот перечень смартфонов, которые навсегда останутся на Android 15:
- Realme GT Neo 5 SE
- Realme GT Neo 5 240 Вт
- Realme GT Neo 5
- Realme GT 2 Explorer Мастер
- Realme GT2 Pro
- Realme GT2
- Realme 11 Pro+
- Realme 11 Pro
- Realme 11x
- Realme 11
- Realme Narzo N63
- Realme C67 4G
- Realme C65 5G
- Realme C65
- Realme C63
- Realme C61.
Список составлен на основе политики обновления ПО компании Realme для каждого из смартфонов. Как правила, бренд выпускает два либо три апдейта Android в зависимости от линейки, за исключением бюджеток с индексом С — они получают всего одну версию Android.