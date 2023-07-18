Раскрыт самый популярный в мире эмодзи 2023 года. От него становится не по себе

Олег

Эмодзи

Фото: Unsplash

Компания Facemoji опубликовала рейтинг самых популярных эмодзи 2023 года — и он заставляет задуматься. Информацию собрали в Cult of Mac.

Согласно источнику, во Всемирный день эмодзи компания Facemoji провела исследование и рассказала, какие смайлики из унифицированного набора Unicode чаще всего отправляют друг другу люди во всем мире. К слову, вот как он выглядел в 2022 году:

Эмодзи

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В текущем же году приоритеты сместились. На первое место по частоте использования вышел рыдающий эмодзи, тогда как ранее он был на третьем. За ним следуют два значка, обозначающих смех и красное сердце. Судя по всему, в 2023 году люди чаще испытывают негативные, чем позитивные эмоции, и это не может не огорчать.

Эмодзи

А вот как выглядит рейтинг по отдельным странам — в России плачущий смайлик уступил первенство красному сердцу:

Эмодзи
Фото: Facemoji

А вы любите отправлять эмодзи, или всё еще шлете собеседникам олдскульные скобочки? Поделитесь в комментариях. 

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Источник:
Cult of Mac
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