Раскрыт секретный цвет iPhone 17: попробуйте не захотеть такого красавчика!

Фото: Phone ArenaСогласно источнику, в линейку iPhone впервые за пять лет может вернуться фиолетовый цвет. В последний раз мы видели его в спецверсии iPhone 12, а до этого более пастельный, лавандовый вариант входил в штатную палитру iPhone 11. Похоже, новая итерация фиолетового вернется в iPhone 17 — разумеется, в базовую модель, как и раньше.
Компания Apple может вернуть в линейку базовых iPhone оттенок корпуса, который не появлялся уже несколько лет. О нем пишет Phone Arena.
Компания Apple может вернуть в линейку базовых iPhone оттенок корпуса, который не появлялся уже несколько лет. О нем пишет Phone Arena.
Получается, что все четыре модели 17-х айфонов преобразятся внешне: у iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будет новая задняя крышка и блок камер, iPhone 17 Plus преобразится в Air со своим особым дизайном, а у iPhone 17 появится новый цвет для контраста с iPhone 16.
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