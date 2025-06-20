Раскрыт секретный цвет iPhone 17: попробуйте не захотеть такого красавчика!

Олег

iPhone 17

Фото: Phone Arena

Компания Apple может вернуть в линейку базовых iPhone оттенок корпуса, который не появлялся уже несколько лет. О нем пишет Phone Arena.

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Согласно источнику, в линейку iPhone впервые за пять лет может вернуться фиолетовый цвет. В последний раз мы видели его в спецверсии iPhone 12, а до этого более пастельный, лавандовый вариант входил в штатную палитру iPhone 11. Похоже, новая итерация фиолетового вернется в iPhone 17 — разумеется, в базовую модель, как и раньше.

Получается, что все четыре модели 17-х айфонов преобразятся внешне: у iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будет новая задняя крышка и блок камер, iPhone 17 Plus преобразится в Air со своим особым дизайном, а у iPhone 17 появится новый цвет для контраста с iPhone 16.  

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+93
Gntlmn Mthfcng
Хочется медный цвет в pro моделях или возвращение розового золота
2 часа назад в 22:04
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