Раскрыт список изменений в августовском обновлении OneUI. Срочно обновите свой Samsung Galaxy!

Фото: SamMobile



Компания Samsung раскрыла список устраненных уязвимостей и ошибок в последнем апдейте OneUI. О нем пишет SamMobile.



Согласно источнику, с момента выхода обновления за август о нем не сообщалось никаких подробностей. Первые детали раскрыты лишь сегодня, спустя более недели после выхода прошивки.



Samsung опубликовала список устраненных уязвимостей, которые больше не грозят обновленным смартфонам Galaxy. В их числе 2 «критические» проблемы безопасности, 50 дыр с рейтингом важности «высокий», 1 исправление со статусом «умеренный», а также 5 исправлений, которые уже были включены в прошлые патчи.



Помимо всего перечисленного, компания устранила 19 SVE — это расшифровывается как «элементы уязвимости Samsung» и, очевидно представляет из себя специфические ошибки, которые присутствуют только в ПО Samsung.



После устранения такого большого количества уязвимостей и дыр OneUI явно стала гораздо стабильнее и безопаснее — а значит стоит как можно скорее обновить смартфон. На текущий момент апдейт уже распространился для моделей Galaxy S20 FE, серии S23, Z Fold 3 / 4, Z Flip 3 / 4, серии S22, Note 20, а также для среднебюджетных моделей A34 и A54.

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