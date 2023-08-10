Раскрыт список изменений в августовском обновлении OneUI. Срочно обновите свой Samsung Galaxy!

Олег

Galaxy

Фото: SamMobile

Компания Samsung раскрыла список устраненных уязвимостей и ошибок в последнем апдейте OneUI. О нем пишет SamMobile.

Согласно источнику, с момента выхода обновления за август о нем не сообщалось никаких подробностей. Первые детали раскрыты лишь сегодня, спустя более недели после выхода прошивки.

Samsung опубликовала список устраненных уязвимостей, которые больше не грозят обновленным смартфонам Galaxy. В их числе 2 «критические» проблемы безопасности, 50 дыр с рейтингом важности «высокий», 1 исправление со статусом «умеренный», а также 5 исправлений, которые уже были включены в прошлые патчи.

Помимо всего перечисленного, компания устранила 19 SVE — это расшифровывается как «элементы уязвимости Samsung» и, очевидно представляет из себя специфические ошибки, которые присутствуют только в ПО Samsung.

После устранения такого большого количества уязвимостей и дыр OneUI явно стала гораздо стабильнее и безопаснее — а значит стоит как можно скорее обновить смартфон. На текущий момент апдейт уже распространился для моделей Galaxy S20 FE, серии S23, Z Fold 3 / 4, Z Flip 3 / 4, серии S22, Note 20, а также для среднебюджетных моделей A34 и A54. 

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
OneUI 6.0 порадует владельцев Samsung Galaxy очень эстетичным и удобным нововведением
Названы 14 смартфонов Samsung Galaxy, которые точно не получат Android 14 в августе
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники обнаглели и начали действовать по странной схеме
WhatsApp придумал крутую функцию, которая оставит Telegram и Viber далеко позади
ChatGPT стал бесполезным для множества пользователей
Мошенники развели москвича на 12 млн рублей. Его зацепили всего одной хитрой фразой

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+104
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Наверно как-то наивно полагать, что значительную часть аудитории данного инфоресурса составляют ведроводы и самсунгообладатели.
58 минут назад
#
Купить рекламу