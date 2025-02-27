Раскрыта емкость аккумулятора iPhone 16e

Олег

iPhone 16e


В пресс-релизе среднебюджетника iPhone 16e компания Apple указала для него рекордную автономность — до 26 часов. По этому показателю (пожалуй, и только) ему уступают и iPhone 15, и iPhone 16. Однако точных цифр емкости АКБ Apple традиционно не называет.

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Однако зарубежный блогер, которому дали протестировать новинку, опубликовал эти цифры в сравнении с другими устройствами 16-й линейки. Вот все пять моделей с емкостью их батарей:

  • iPhone 16 Pro Max: 4685 мАч
  • iPhone 16 Pro: 3582 мАч
  • iPhone 16 Plus: 4674 мАч
  • iPhone 16: 3561 мАч
  • iPhone 16e: 3961 мАч

Также он оценил, насколько iPhone 16e автономен в реальных сценариях использования. Оказалось, что новинка обходит даже iPhone 15 Pro Max и уступает лишь самому свежему флагману iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16e

Стоит сказать, что другие блогеры и авторы медиа тоже протестировали «живучесть» батареи iPhone 16e и получили свои показатели. В отдельных случаях он показывал примерно равные цифры с базовой 16-кой (12:41 и 12:43 соответственно) — тест состоял в веб-браузинге через мобильный интернет. При таких результатах возникают сомнения по поводу энергоэффективности модема Apple C1. 

Ранее мы писали, для кого на самом деле вышел iPhone 16e — Apple сама намекнула на потенциальных клиентов при оформлении своего официального сайта. 

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Источник:
MacRumors
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