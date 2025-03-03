Раскрыта главная суперспособность будущей новинки Samsung Galaxy. Что это, если не магия

Фото: Samsung
Инсайдеры рассказали новые подробности о будущем умном кольце Galaxy Ring — похоже, оно обзаведется чем-то совершенно новым и удивит пользователей. Информацию собрали в Phone Arena.
Это не ошибка: патент описывает комбинацию датчика температуры, акселерометра и гироскопа. Сенсоры движения будут определять, что кольцо поднесено к другому человеку и активируют измерение его температуры. Аналогичным может быть запущен световой мониторинг кровотока. Если обнаружится аномалия, кольцо сможет «предоставлять уведомления посредством визуальной, слуховой или тактильной обратной связи».
Помимо описанных фич, Galaxy Ring 2 можно будет использовать как пульт управления устройствами — например, ноутбуком или компьютером.
Инсайдеры рассказали новые подробности о будущем умном кольце Galaxy Ring — похоже, оно обзаведется чем-то совершенно новым и удивит пользователей. Информацию собрали в Phone Arena.
Это не ошибка: патент описывает комбинацию датчика температуры, акселерометра и гироскопа. Сенсоры движения будут определять, что кольцо поднесено к другому человеку и активируют измерение его температуры. Аналогичным может быть запущен световой мониторинг кровотока. Если обнаружится аномалия, кольцо сможет «предоставлять уведомления посредством визуальной, слуховой или тактильной обратной связи».
Помимо описанных фич, Galaxy Ring 2 можно будет использовать как пульт управления устройствами — например, ноутбуком или компьютером.
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