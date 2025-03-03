Раскрыта главная суперспособность будущей новинки Samsung Galaxy. Что это, если не магия

Олег

Фото: Samsung

Фото: Samsung

Инсайдеры рассказали новые подробности о будущем умном кольце Galaxy Ring — похоже, оно обзаведется чем-то совершенно новым и удивит пользователей. Информацию собрали в Phone Arena.

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Согласно источнику, будущая версия Galaxy Ring получит новую систему датчиков температуры тела. В первой модели кольца было реализовано автоматическое измерение температуры кожи и пользователь не мог запустить его по своему желанию. Samsung исправит этот нюанс: новый температурный датчик Galaxy Ring позволит вручную инициировать измерение температуры тела не только своего владельца, но и других людей.

Это не ошибка: патент описывает комбинацию датчика температуры, акселерометра и гироскопа. Сенсоры движения будут определять, что кольцо поднесено к другому человеку и активируют измерение его температуры. Аналогичным может быть запущен световой мониторинг кровотока. Если обнаружится аномалия, кольцо сможет «предоставлять уведомления посредством визуальной, слуховой или тактильной обратной связи».

Помимо описанных фич, Galaxy Ring 2 можно будет использовать как пульт управления устройствами — например, ноутбуком или компьютером. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+2
Kazakoff
Я так понимаю, что это "чудо инженерии" даже не предусматривает возможность оплаты через NFC.
час назад в 15:02
#
tellurian
+2178
tellurian Kazakoff
У вас всегда будет телефон.
Кольцо для здоровья больше.
час назад в 15:33
#
+2
Kazakoff tellurian
Для здоровья и смарт-часов хватит. А кольцом оплачивать гораздо удобнее, чем телефоном и теми же часами.
30 минут назад
#

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