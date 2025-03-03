Раскрыта главная суперспособность будущей новинки Samsung Galaxy. Что это, если не магия

Инсайдеры рассказали новые подробности о будущем умном кольце Galaxy Ring — похоже, оно обзаведется чем-то совершенно новым и удивит пользователей. Информацию собрали в Phone Arena.

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