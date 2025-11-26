Раскрыта главная тайна современных автомобилей Lada, которую жаждет знать любой владелец

Фото: АвтоВАЗСогласно источнику, любопытные подробности о «Ладе» раскрыл инженер «АвтоВАЗа» Григорий Лычев — по его словам, минимальная конструктивная «планка» ресурса двигателя новой Lada, которая закладывается еще на заводе, составляет 220 000 километров. При этом реальный жизненный ресурс может отличаться в любую сторону.
Представитель «АвтоВАЗа» рассказал в интервью, каков ресурс мотора современной машины Lada. Подробности у «Автоновостей дня».
Чтобы мотор прожил подольше, инженер посоветовал следующее:
- Бережно обкатывать новый автомобиль.
- Прогревать двигатель перед началом движения зимой.
- Заправляться только на проверенных АЗС бензином с рекомендуемым октановым числом.
- Заливать качественное моторное масло.
- Не экономить на горюче-смазочных материалах.
А вот два действия, которые убивают мотор раньше срока:
- Частая езда на высоких оборотах и без прогрева
- Пропуск рекомендуемых сроков обслуживания.
Также рекомендуется придерживаться советов по стилю вождения, оптимальным оборотам двигателя и скорости для обкатки новой LADA до достижения пробега 2000 километров.