Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Раскрыта главная тайна современных автомобилей Lada, которую жаждет знать любой владелец

Олег
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ

Представитель «АвтоВАЗа» рассказал в интервью, каков ресурс мотора современной машины Lada. Подробности у «Автоновостей дня».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, любопытные подробности о «Ладе» раскрыл инженер «АвтоВАЗа» Григорий Лычев — по его словам, минимальная конструктивная «планка» ресурса двигателя новой Lada, которая закладывается еще на заводе, составляет 220 000 километров. При этом реальный жизненный ресурс может отличаться в любую сторону.

Чтобы мотор прожил подольше, инженер посоветовал следующее:

  • Бережно обкатывать новый автомобиль.
  • Прогревать двигатель перед началом движения зимой.
  • Заправляться только на проверенных АЗС бензином с рекомендуемым октановым числом.
  • Заливать качественное моторное масло.
  • Не экономить на горюче-смазочных материалах.

А вот два действия, которые убивают мотор раньше срока:

  • Частая езда на высоких оборотах и без прогрева
  • Пропуск рекомендуемых сроков обслуживания.

Также рекомендуется придерживаться советов по стилю вождения, оптимальным оборотам двигателя и скорости для обкатки новой LADA до достижения пробега 2000 километров. 

1
Источник:
Автоновости дня
Cсылки по теме:
Названы популярные иномарки, которые не подорожают из-за новых ставок утильсбора
«АвтоВАЗ» объявил о сильном подорожании автомобилей Lada
Российские водители массово скупают машины на вторичке. Что происходит?

Рекомендации

Рекомендации

Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp
Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6492
Вася Вотафаков
Так эти требования для всех движков одинаковы. Сколько раз обкатывал мотор: не более 70кмч и обороты 2000. Желательно обкатывать по трассе.
11 минут назад
#
Pavel Nikiforov
+791
Pavel Nikiforov
и тут же "штраф за прогрев двигателя зимой" и "современные двигатели не нужно греть" XD
3 минуты назад
#