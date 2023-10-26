Раскрыта главная тема ночной презентации Apple 31 октября

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Второе осеннее мероприятие Apple будет посвящено играм на macOS. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, компания планирует посвятить всю презентацию 31 октября играм и геймингу. Ранее в macOS 14 уже были сделаны некоторые приготовления к этому: появился игровой режим и легкий способ запускать Windows-тайтлы. Скорее всего, новый чип Silicon M3 будет еще больше адаптировал для гейминга.

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Источник приводит несколько причин считать, что предстоящая презентация будет посвящена играм:

  • Аппаратная поддержка трассировки лучей. Её получил самый свежий чип Apple A17 Pro для iPhone 15 Pro, поэтому есть все шансы увидеть технологию в Silicon M3.
  • ААА-игры на Mac. В недавнем интервью зарубежному СМИ представитель Apple намекнул, что вскоре для Mac будут представлены новые игры класса ААА. Кроме того, игры для iPhone 15 Pro тоже скоро будут совместимы с Mac.
  • Заявления разработчиков. Японский девелопер Capcom анонсировал выход Resident Evil Village для iPad с M1 и новее в тот же день, в который состоится презентация Apple.
  • Игровой режим в macOS. Само его появление не может остаться незамеченным — Apple определенно должна в ближайшее время развить тему в что-то более масштабное. То же самое касается инструмента для портирования Windows-игр, который был представлен на WWDC и уже работает.

А чего вы ждете от презентации 31 октября? Напомним, что она начнется в 3:00 МСК. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4745
tellurian
Пора адаптировать маки для игр. Это привлечёт новую аудиторию покупателей.
Ещё разработчиков игр нужно привлекать.
26 октября 2023 в 13:26
#
Mers
+4617
Mers
Норм тема)
26 октября 2023 в 14:27
#
+1023
Grealex
Вот это и ожидаем. Забыл?
26 октября 2023 в 21:21
#