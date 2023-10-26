Раскрыта главная тема ночной презентации Apple 31 октября

Фото: Apple
Второе осеннее мероприятие Apple будет посвящено играм на macOS. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, компания планирует посвятить всю презентацию 31 октября играм и геймингу. Ранее в macOS 14 уже были сделаны некоторые приготовления к этому: появился игровой режим и легкий способ запускать Windows-тайтлы. Скорее всего, новый чип Silicon M3 будет еще больше адаптировал для гейминга.
Второе осеннее мероприятие Apple будет посвящено играм на macOS. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, компания планирует посвятить всю презентацию 31 октября играм и геймингу. Ранее в macOS 14 уже были сделаны некоторые приготовления к этому: появился игровой режим и легкий способ запускать Windows-тайтлы. Скорее всего, новый чип Silicon M3 будет еще больше адаптировал для гейминга.
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Источник приводит несколько причин считать, что предстоящая презентация будет посвящена играм:
- Аппаратная поддержка трассировки лучей. Её получил самый свежий чип Apple A17 Pro для iPhone 15 Pro, поэтому есть все шансы увидеть технологию в Silicon M3.
- ААА-игры на Mac. В недавнем интервью зарубежному СМИ представитель Apple намекнул, что вскоре для Mac будут представлены новые игры класса ААА. Кроме того, игры для iPhone 15 Pro тоже скоро будут совместимы с Mac.
- Заявления разработчиков. Японский девелопер Capcom анонсировал выход Resident Evil Village для iPad с M1 и новее в тот же день, в который состоится презентация Apple.
- Игровой режим в macOS. Само его появление не может остаться незамеченным — Apple определенно должна в ближайшее время развить тему в что-то более масштабное. То же самое касается инструмента для портирования Windows-игр, который был представлен на WWDC и уже работает.
А чего вы ждете от презентации 31 октября? Напомним, что она начнется в 3:00 МСК.
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