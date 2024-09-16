Раскрыта наглейшая схема обмана таксистов при оплате банковской картой





На ютуб-канале «М-С Такси» появился рассказ о новой мошеннической схеме, к которой начали прибегать нечестные пассажиры. Они вызывают машину, оплачивают поездку по безналу (то есть банковской картой), но в дальнейшем оплата отменяется — деньги вычитаются со счёта водителя и возвращаются хитрому клиенту.



У многих таксистов отключен приём заказов по наличному расчёту, поскольку чаще всего кидают пассажиры, расплачивающиеся наличкой — например, они могут убежать, не заплатив. Оказывается, что и это не является 100-процентной защитой от мошеннических действий.



Схема работает следующим образом: пассажир оформляет заказ по безналу, водитель спокой везёт его, думая, что получит оплату, но в процессе поездки человек заявляет, что ему нужно на другой адрес, а изменить точку Б он не может, потому смартфон глючит или разрядился. Водитель соглашается (особенно если ехать ближе, чем по первоначально указанному адресу), довозит пассажира и получает деньги за поездку на свой счёт. А через некоторое время он видит в приложении, что эти деньги заминусовались, и понимает, что он довёз клиента бесплатно. Он пишет в поддержку, а там ему поясняют, что он изменил маршрут и не доехал до того места, куда было нужно пассажиру, поэтому услуга считается неоказанной.







Очевидно, что нечестный пассажир обратился в поддержку и пожаловался, будто таксист не забрал его, а поехал кататься по своим делам (что иногда и правда случается). Специалисты поддержи видят, что маршрут не соответствует выбранному в приложении, и сходят из того, что водитель ошибся или решил обмануть, поэтому возвращают пассажиру деньги и предоставляют промокод со скидкой на следующую поездку.







Таксистам советуют не соглашаться на устную просьбу изменить маршрут, останавливать машину и просить пассажира поменять точку Б в приложении, а если он отказывается — высаживать. Для отмены заказа можно позвонить в автопарк или написать поддержке. Конечно, можно попробовать довезти пассажира до изначально указанного адреса, и тогда деньги за поездку зачислятся на счёт, но в этом случае может возникнуть конфликт, ведь очевидно, что ему нужно вовсе не туда.





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