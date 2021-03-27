Пользователи сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar начали сталкиваться с мошенничеством со стороны псевдо-водителей. Об этом рассказали «РИА-Новости».
Согласно информации СМИ, обычно жертвой становится пользователь, который ищет водителя — то есть, потенциальный пассажир. После того, как место забронировано, «водитель» просит будущего пассажира перевести ему аванс на карту. Но на этом схема не завершена. Когда деньги получены, мошенник пишет что ему перевели слишком много и выражает желание вернуть сдачу пассажиру. Воодушевленный порядочностью «водителя» клиент соглашается, после чего получает ссылку на сайт, очень похожий на официальный сайт BlaBlaCar — там размещена форма для ввода данных банковской карты, якобы для получения возврата. Если жертва вводит реквизиты карты, в том числе срок действия и CVC-код, то очень быстро лишается денег. Схема очень похожа на те, что обычно применяют мошенники на площадках бесплатных объявлений вроде «Авито».
Защититься от такого рода обмана довольно просто — не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей. Кроме того, BlaBlaCar предупреждает пользователей, что передавать деньги нужно только лично во время поездки. Сервис запрещает просить предоплату и крайне не рекомендует переводить деньги вперед.
Согласно статистике, за 2020 и 2021 год количество случаев интернет-мошенничества выросло в несколько раз. Эксперты связывают это с тем, что большинство людей в период самоизоляции находятся дома и пользуются интернетом гораздо чаще, чем раньше — при этом многие не имеют достаточно знаний о специфике работы глобальной сети, чем активно пользуются мошенники.
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