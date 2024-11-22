Раскрыта еще одна ключевая особенность iOS 19





Apple уже вплотную трудится над ее созданием. Apple уже вплотную трудится над ее созданием. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Об этом рассказал Марк Гурман из Bloomberg. По словам журналиста, компания уже разрабатывает улучшенную версию голосового ассистента, которую негласно прозвали LLM Siri. Apple надеется, что развитие собственной большой языковой модели, позволит не зависеть от Open AI.В планах Apple научить Siri выполнять более сложные задачи и разговаривать, как это делал бы живой человек. Сейчас этим занимается ChatGPT, но с выходом iOS 19 это может измениться. Примечательно, что поначалу помощник будет реализован как отдельное приложение для iPhone, iPad и Mac, но в конечном итоге она заменит текущую версию ассистента.Анонс обновленной Siri может состояться уже в 2025 году в рамках июньской WWDC, на которой Apple представит iOS 19. Полноценный релиз стоит ждать не раньше весны 2026 года.