Раскрыта еще одна ключевая особенность iOS 19

Артем


Apple уже вплотную трудится над ее созданием.

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Об этом рассказал Марк Гурман из Bloomberg. По словам журналиста, компания уже разрабатывает улучшенную версию голосового ассистента, которую негласно прозвали LLM Siri. Apple надеется, что развитие собственной большой языковой модели, позволит не зависеть от Open AI.

В планах Apple научить Siri выполнять более сложные задачи и разговаривать, как это делал бы живой человек. Сейчас этим занимается ChatGPT, но с выходом iOS 19 это может измениться. Примечательно, что поначалу помощник будет реализован как отдельное приложение для iPhone, iPad и Mac, но в конечном итоге она заменит текущую версию ассистента. 

Анонс обновленной Siri может состояться уже в 2025 году в рамках июньской WWDC, на которой Apple представит iOS 19. Полноценный релиз стоит ждать не раньше весны 2026 года.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

–11
trump11
Здарова xyecocы
2 часа назад в 09:00
#
+961
Paspartu trump11
Здарова. Как сам?
час назад в 10:03
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