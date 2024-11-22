Раскрыта еще одна ключевая особенность iOS 19

Apple уже вплотную трудится над ее созданием.
В планах Apple научить Siri выполнять более сложные задачи и разговаривать, как это делал бы живой человек. Сейчас этим занимается ChatGPT, но с выходом iOS 19 это может измениться. Примечательно, что поначалу помощник будет реализован как отдельное приложение для iPhone, iPad и Mac, но в конечном итоге она заменит текущую версию ассистента.
Анонс обновленной Siri может состояться уже в 2025 году в рамках июньской WWDC, на которой Apple представит iOS 19. Полноценный релиз стоит ждать не раньше весны 2026 года.