Раскрыта основная аудитория ChatGPT. Так вот почему он такой популярный!

В июле падение трафика чат-бота ChatGPT продолжилось, и аналитики, кажется, выявили причину. О ней написано в PCMag.
Ранее мы писали, что в июне трафик ChatGPT серьезно просел впервые после запуска чат-бота. Сейчас появились данные за июль и тенденция подтвердилась: в последние два месяца сервисом пользуется намного меньше людей, чем до мая включительно.
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Аналитики говорят, что более четверти активной аудитории ChatGPT составляют молодые люди 18-24 года — и притом в статистике не учитываются несовершеннолетние пользователи. Так что снижение интереса к чат-боту объясняются довольно просто: с начала июня наступили каникулы в школах и других образовательных учреждениях.
Общеизвестно, что школьники и студенты давно приспособились использовать ChatGPT для написания сочинений, курсовых работ, домашних заданий и помощи в других делах, связанных с учебой. Учеба прервалась — и заходить в ChatGPT нет надобности.
Есть лишь один способ проверить эту гипотезу — дождаться результатов аналитики за сентябрь. Если сервис вновь покажет рост, то можно будет констатировать: OpenAI создала самую большую и умную шпаргалку в истории человечества.