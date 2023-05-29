Раскрыта схема воровства товаров с Wildberries

Известно, что сотрудников складов и центров сортировки Wildberries заставляют раздеваться до нижнего белья, когда они приходят на работу и уходят с неё. Это делается для того, чтобы исключить случаи воровства, но некоторые из них настолько изобретательны, что придумывают очень хитрые схемы.По данным телеграм-канала «Кухня ритейла», один из работников ПВЗ Wildberries выявил новую схему воровства, в которой, вероятно, замешаны работники складов маркетплейса. Он выдавал покупателю товар — конструктор Lego, а когда вместе с ним вскрыл коробку, обнаружил внутри ещё несколько товаров — плойку для волос и машинку для стрижки.Скорее всего, кто-то из складских работников подложил эти товары, чтобы их забрал его сообщник, заказавший конструктор. В какой-то момент при сортировке что-то пошло не так, и коробка с сюрпризом уехала не к тому человеку. Само собой, покупатель не стал забирать лишнее, он оставил парикмахерские приборы на ПВЗ, а оттуда они были возвращены обратно на склад. Впрочем, там вряд ли найдут, у кого они были украдены, маркетплейсу будет проще утилизировать их.