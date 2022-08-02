Apple Утечки iPhone 14

Раскрыта странная и неожиданная подробность об iPhone 14

Олег

iPhone 14


Компания Apple установит в iPhone 14 старый чип, но он будет быстрее, чем раньше. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы писали, что по слухам Apple собирается сегментировать будущую линейку iPhone 14, разделив ее не только стоимостью и дизайном, но и «железом». Инсайдеры говорили, что iPhone 14 и iPhone 14 Max получат прошлогодний чип Apple A15, а более дорогие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснастят свежим Apple A16. Теперь появились новые, довольно странные детали.

Инсайдер ShrimpApplePro сообщаeт, что iPhone 14 будет производительнее, чем iPhone 13, хотя «центром принятия решений» для обоих останется Apple A15.

Это довольно странное утверждение, поскольку, если сам чип подвергнется изменениям, то нельзя будет сказать, что это тот же самый A15. А если он останется неизменным, то ожидать от него более шустрой работы не приходится. С другой стороны, Apple может добиться небольшого ускорения апгрейдом других компонентов.

Некоторые аналитики считают, что так оно и будет. По их мнению, iPhone 14 будет работать чуть быстрее «тринашки» за счет нового сотового модуля, увеличенного объема оперативной памяти (6 Гб вместо 4 Гб) и измененного расположения внутренних компонентов, благодаря чему устройство будет меньше нагреваться и троттлить.

Ранее мы рассказали, чего еще ждать от линейки iPhone 14

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Источник:
MacRumors
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