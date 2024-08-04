Раскрыта суперстранная подробность о новой кнопке в iPhone 16

Олег

iPhone 15 Pro Max


Компания Apple назначит сразу несколько опций на новую кнопку «Съемка» в iPhone 16. Подробности собрали в Phone Arena.

Ранее мы уже писали, что после замены переключателя беззвучного режима на многофункциональную кнопку действия в iPhone 15, Apple добавит еще одну совершенно новую кнопку в iPhone 16. Она будет емкостной, что означает отсутствие её физического движения в корпусе; смартфон будет считывать нажатие или касание кнопки с помощью датчиков давления.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Теперь стало известно, что новая кнопка «Съемка» тоже будет многофункциональной. Прежние слухи сообщали, что по легкому касанию камера будет фокусироваться, а по нажатию — фотографировать. Сейчас же опций прибавилось: инсайдеры уверены, что удержание кнопки «Съемка» будет также запускать видеосъемку, а свайпы по ней — активировать масштабирование.

Если на одну кнопку будет завязано минимум пять разных функций, при съемке на ходу немудрено будет в них запутаться. Всё это странно и мало похоже на Apple, которая обычно стремится к простоте и минимализму. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
iPhone 16 Pro поразит нереально большим приростом автономности
В сети появилась фотография iPhone 16 Pro в новом чёрном цвете
Раскрыт новый потрясный цвет iPhone 16 Pro

Рекомендации

Рекомендации

HyperOS знатно подвела пользователей Xiaomi — такого они точно не ждали
«Сбербанк» нашёл лазейку в новых правилах перевода денег по СБП — стало безопасно, но неудобно
Павел Дуров забил последний гвоздь в крышку гроба Signal. Теперь этому мессенджеру конец
«Почта России» упростила получение писем и посылок — не нужен ни паспорт, ни код из SMS или пуша

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии