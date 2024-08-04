Раскрыта суперстранная подробность о новой кнопке в iPhone 16

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Компания Apple назначит сразу несколько опций на новую кнопку «Съемка» в iPhone 16. Подробности собрали в Phone Arena.Ранее мы уже писали, что после замены переключателя беззвучного режима на многофункциональную кнопку действия в iPhone 15, Apple добавит еще одну совершенно новую кнопку в iPhone 16. Она будет емкостной, что означает отсутствие её физического движения в корпусе; смартфон будет считывать нажатие или касание кнопки с помощью датчиков давления.Теперь стало известно, что новая кнопка «Съемка» тоже будет многофункциональной. Прежние слухи сообщали, что по легкому касанию камера будет фокусироваться, а по нажатию — фотографировать. Сейчас же опций прибавилось: инсайдеры уверены, что удержание кнопки «Съемка» будет также запускать видеосъемку, а свайпы по ней — активировать масштабирование.Если на одну кнопку будет завязано минимум пять разных функций, при съемке на ходу немудрено будет в них запутаться. Всё это странно и мало похоже на Apple, которая обычно стремится к простоте и минимализму.