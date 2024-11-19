Раскрыта тайна Apple Intelligence: разработчики готовились к нейросетям с 2017 года

Фархад



Невероятный факт: искусственный интеллект Apple Intelligence было бы невозможно создать без разработки фирменных чипов М-серии. Причём речь идёт о самых ранних этапах проектирования в 2017 году. Об этом рассказали топ-менеджеры Apple в новом эпизоде подкаста Circuit.

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Бен Баджарин и Джей Голдберг выпустили новый эпизод Circuit с руководителями подразделений Apple Томом Богером и Тимом Миллетом. Они обсудили связь чипов Apple Silicon и нейросетевых функций Apple Intelligence.

Из беседы мы узнали, что первый движок Neural Engine был создан как часть проекта в области вычислительной фотографии для iPhone X, но именно он заложил основу для собственного ИИ.

«Мы представили Neural Engine в 2017 году, но в 2017 году произошло ещё одно интересное событие, а именно вышла статья "Внимание — это все, что вам нужно". Эта работа дала начало трансформерным сетям (архитектура нейронных сетей)… Моя команда обратила на неё внимание. Они прочитали статью ещё в 2017 году и сказали: "Ничего себе! Это выглядит перспективно. Нам нужно убедиться, что мы сможем это реализовать".

Поэтому мы начали работать над перепроектированием нашего нейродвижка, так что к 2020 году, когда мы выпустили чип M1, мы были в состоянии запустить эти сети. Что это значило? Ну, это означало, что с запуском Apple Intelligence мы можем заявить, что нейросеть будет работать на всех компьютерах Mac с чипами Apple Silicon», — отметил Миллет.

Да, самой идеи Apple Intelligence даже не существовало в 2017 году, но благодаря быстрой реакции команды проектировщиков первого поколения Apple Silicon, которая сразу же внесла все нужные изменения в Neural Engine, компьютеры Mac 2020 года поддерживают ИИ сегодня.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+321
needmusic
Именно поэтому intelligence будет работать только на телефонах 2023+ года выпуска? 😀
час назад в 14:01
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+88
Gntlmn Mthfcng
Вот именно)) мы настолько все предусмотрели заранее, что AI будет поддерживать только последняя линейка айфонов и 15про🤣
час назад в 14:06
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