Раскрыта точная дата релиза Android 16. Июнь начинается с сюрпризов

По данным портала Wccftech, Google планирует выпустить Android 16 для широкой публики уже во вторник, 3 июня — на несколько месяцев раньше, чем обычно.
Первыми обновление получат смартфоны и планшеты Pixel. Устройства, совместимые с новой версией, смогут загрузить Android 16 по воздуху через стандартное приложение «Настройки». Среди ключевых новшеств — возвращение виджетов на экран блокировки, улучшенная многозадачность для складных гаджетов и планшетов, а также расширенные функции искусственного интеллекта, показанные на конференции Google I/O.
В число совместимых устройств вошли все смартфоны, начиная с Pixel 6.
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