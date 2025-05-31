Раскрыта точная дата релиза Android 16. Июнь начинается с сюрпризов







По данным портала Wccftech, Google планирует выпустить По данным портала Wccftech, Google планирует выпустить Android 16 для широкой публики уже во вторник, 3 июня — на несколько месяцев раньше, чем обычно. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Компания решила изменить традиционный цикл, чтобы у производителей смартфонов было больше времени на адаптацию прошивок перед осенними релизами устройств. Такой шаг особенно важен для брендов вроде Samsung и Xiaomi, которые хотят, чтобы их флагманы работали на последней версии Android с первого дня продаж.Первыми обновление получат смартфоны и планшеты Pixel. Устройства, совместимые с новой версией, смогут загрузить Android 16 по воздуху через стандартное приложение «Настройки». Среди ключевых новшеств — возвращение виджетов на экран блокировки, улучшенная многозадачность для складных гаджетов и планшетов, а также расширенные функции искусственного интеллекта, показанные на конференции Google I/O.В число совместимых устройств вошли все смартфоны, начиная с Pixel 6.