Раскрыта цена будущего iPhone 14

В сети появились подробности релиза будущего смартфона Apple — iPhone 14. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы рассказывали, чего стоит ждать от линейки iPhone 14. Если вкратце:
- Модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат два круглых выреза в дисплее вместо «моноброви»
- Модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат новый чип Apple A16
- Модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат Always-on-Display
- Появится новая бюджетная модель iPhone 14 Max вместо линейки iPhone mini
- Модели iPhone 14 и iPhone 14 Max получат прошлогодний чип Apple A15 и незначительные улучшения по «железу»
- Модели iPhone 14 и iPhone 14 Max сохранят «монобровь», как в линейке iPhone 13.
В целом, сохранение цены на базовую модель будет логичным шагом: в этом году iPhone 14 почти не будет отличаться от iPhone 13 — даже чип останется старым. При этом стоимость модели iPhone 14 Max пока неизвестна. Напомним, что iPhone 13 mini стоил на $100 дешевле, чем обычная «тринашка».
Что касается российских цен, то их сложно предсказать даже приблизительно. Официальные поставки техники Apple прекратились еще в марте 2022 года, и с тех пор девайсы ввозят в страну «серым» либо параллельным импортом. Ценообразование обоих методов весьма непредсказуемо. Ранее мы рассказали, стоит ли вообще россиянам покупать iPhone в 2022 году.