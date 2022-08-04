iPhone 14 Утечки

Раскрыта цена будущего iPhone 14

Олег

iPhone 14


В сети появились подробности релиза будущего смартфона Apple — iPhone 14. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы рассказывали, чего стоит ждать от линейки iPhone 14. Если вкратце:
  • Модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат два круглых выреза в дисплее вместо «моноброви»
  • Модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат новый чип Apple A16
  • Модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат Always-on-Display
  • Появится новая бюджетная модель iPhone 14 Max вместо линейки iPhone mini
  • Модели iPhone 14 и iPhone 14 Max получат прошлогодний чип Apple A15 и незначительные улучшения по «железу»
  • Модели iPhone 14 и iPhone 14 Max сохранят «монобровь», как в линейке iPhone 13.
Теперь же стало известно, сколько будет стоить базовая модель будущей линейки — собственно, iPhone 14. Корейский инсайдер с ником yeux1122 говорит, что в 2022 году Apple не станет повышать ценник на эту модель, чтобы компенсировать глобальное снижение спроса на электронику. Это значит, что iPhone 14 будет стоить ровно столько же, сколько стоил на выходе iPhone 13 — то есть, $799. К слову, iPhone 12 тоже продавался за эту сумму.

В целом, сохранение цены на базовую модель будет логичным шагом: в этом году iPhone 14 почти не будет отличаться от iPhone 13 — даже чип останется старым. При этом стоимость модели iPhone 14 Max пока неизвестна. Напомним, что iPhone 13 mini стоил на $100 дешевле, чем обычная «тринашка».

Что касается российских цен, то их сложно предсказать даже приблизительно. Официальные поставки техники Apple прекратились еще в марте 2022 года, и с тех пор девайсы ввозят в страну «серым» либо параллельным импортом. Ценообразование обоих методов весьма непредсказуемо. Ранее мы рассказали, стоит ли вообще россиянам покупать iPhone в 2022 году. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4196
tellurian
Осенью увидим что и как.
2 часа назад в 10:37
#
Александр Пешкичев
+43
Александр Пешкичев
Пффф. Вы что забыли метод тимакока? Дороже дороже и ещё раз дороже. Политика, экономика, спросы какие-то там, это все фигня. Нужно бабок поднять, а поэтому от 999 минимум
2 часа назад в 10:42
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Вася Вотафаков
+5199
Вася Вотафаков
Если повысят цену на новые устройства, то рынок спроса сдвинется в сторону прошлогодних моделей.
2 часа назад в 10:47
#
+73
jay-b
чем 13 pro будет отличаться от 14?)))
2 часа назад в 10:50
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+78
MusicXpess jay-b
Только камерами, 14 по ТТХ будет скорее всего как 13 Pro.
час назад в 11:38
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kardigan
+2641
kardigan
А будет ли он? Iphone 14. Будет осень, будем посмотреть.
час назад в 11:27
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