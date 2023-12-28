Раскрыта цена самого доступного Nothing Phone в истории



В сети появились новые подробности о будущем бюджетнике от Nothing. Об этом пишет 9to5Google.



Ранее инсайдеры уже сообщали, что дизайн Nothing Phone 2a будет отличаться от старших собратьев, но при этом сохранит фирменный дизайн код. Чуть позднее стало известно, что девайс получит большой AMOLED-дисплей 6,7 дюйма и чип MediaTek Dimencity 7200. Устройство должно выйти в белом и черном цветах, а в числе доступных конфигураций будут 8+128 Гб и 12+256 Гб.







Свежая утечка раскрывает ценник на смартфон. Сообщается, что он будет стоить «менее 400 евро», что может означать прайс в 399 евро. Другой источник приводит цену в $444, что примерно соответствует цифре в евро. Напомним, что Nothing Phone (2) на старте продаж стоил от 599 долларов.