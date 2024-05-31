Раскрыто еще одно приятное изменение в iOS 18

Олег

iOS 18


В сети появилась новая подробность об iOS 18 — многие ждали этого изменения еще в прошлом году. Информацию опубликовали в MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о переработанном Центре Управления. Подобные слухи были и об iOS 17, но они не были реализованы. Теперь же авторитетный инсайдер Марк Гурман утверждает, что в iOS 18 всё же будут изменения Центра Управления.

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К сожалению, он не уточняет, что именно изменится — внешний вид, макет кнопок, возможности, расположение или что-то еще. Более ранние слухи сообщали, что «шторка» станет более кастомизируемой, а кнопки с полупрозрачной подложкой получат внешний редизайн в стиле visionOS.

В любом случае, мы всё узнаем через полторы недели, на WWDC 2024. Мероприятие пройдет 10 июня. 

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Источник:
MacRumors
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