Раскрыто главное нововведение самых крутых Galaxy Watch в истории

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung анонсировала новый чип для носимых устройств, который должен стать самым производительным в истории бренда. Об этом пишет Digital Trends.

Согласно источнику, чип получил название Exynos W1000 и станет первым процессором Samsung, созданным по 3 нм-техпроцессу. Вместо двухъядерной компоновки предыдущих чипов, здесь будет пять ядер ЦП, что обеспечит высокую скорость работы в том числе в нескольких задачах одновременно; Samsung заявляет об ускорении в 2,7 раза по сравнению с прошлым Exynos W930.

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Помимо нового чипа Samsung применит в новых Galaxy Watch принцип сбора компонентов, аналогичный Apple Watch: процессор, модем, ОЗУ, накопитель и контроллер питания будут находиться на одной плате, что обеспечит быструю связь между модулями и меньшие энергопотери. Напомним, что мероприятие Galaxy Unpacked пройдет 10 июля в Париже. 

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Источник:
Digital Trends
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