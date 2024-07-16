Раскрыто главное нововведение One UI 7.0, которое осчастливит всех владельцев Samsung Galaxy

Олег

One UI 7


Компания Samsung готовит обновление своей оболочки для смартфонов Galaxy, которое точно порадует пользователей и фанатов бренда. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, будущая One UI 7.0 будет основана на новейшей версии Android 15. Главным нововведением оболочки станет глобальный редизайн оформления — инсайдер Ice Universe сообщает, что это будет «самая измененная версия в истории One UI», подразумевая, что система получит рекордное количество новых визуальных элементов и преобразится до неузнаваемости. Несомненно, пользователи будут очень рады свежему интерфейсу.

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Помимо прочего, Samsung собирается перерисовать даже иконки приложений в One UI 7. Это нетипичный шаг для компании; до сих пор значки оставались узнаваемыми из года в год. Считается, что Samsung меняет иконки приложений раз в пять лет или даже реже. Другой инсайд гласит, что компания может внедрить вертикальное меню приложений, как в оригинальном Android.

Релизная версия One UI 7 может выйти в октябре-ноябре 2024 года. По традиции, апдейт будут постепенно получать владельцы смартфонов Galaxy по регионам. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Aspard
+568
Aspard
Как раз за отсутствие вертикального меню приложений очень ценю самсунг, надеюсь не сделают такую тупость.
час назад в 15:13
#
+4470
Gabriel
Будем посмотреть.
До осени дожить ещё надо.
час назад в 15:54
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0
номер2
Если перерисуют иконки — это будет уже прорыв. Более уродливее уже сделать нельзя просто.
57 минут назад
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