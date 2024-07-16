Раскрыто главное нововведение One UI 7.0, которое осчастливит всех владельцев Samsung Galaxy



Компания Samsung готовит обновление своей оболочки для смартфонов Galaxy, которое точно порадует пользователей и фанатов бренда. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, будущая One UI 7.0 будет основана на новейшей версии Android 15. Главным нововведением оболочки станет глобальный редизайн оформления — инсайдер Ice Universe сообщает, что это будет «самая измененная версия в истории One UI», подразумевая, что система получит рекордное количество новых визуальных элементов и преобразится до неузнаваемости. Несомненно, пользователи будут очень рады свежему интерфейсу.







Помимо прочего, Samsung собирается перерисовать даже иконки приложений в One UI 7. Это нетипичный шаг для компании; до сих пор значки оставались узнаваемыми из года в год. Считается, что Samsung меняет иконки приложений раз в пять лет или даже реже. Другой инсайд гласит, что компания может внедрить вертикальное меню приложений, как в оригинальном Android.



Релизная версия One UI 7 может выйти в октябре-ноябре 2024 года. По традиции, апдейт будут постепенно получать владельцы смартфонов Galaxy по регионам.