





Несмотря на то, что Google решила отказаться от десертов в названии новых версий Android, разработчики продолжают делать это. Вице-президент Android Дэвид Берк в подкасте All About Android рассказал, что они внутри компании Android 11 называют Red Velvet Cake. Это такой торт с характерным оттенком бисквита «красный бархат».Напомним, до выхода Android 10 всем версиям мобильной операционной системы Google присваивался не только номерной индекс, но название какого-либо десерта по алфавиту. К примеру, Android 6 назывался Marshmallow, за ним следовал Android 7 Nougat и так далее до «десятки», с выходом которой компания решила оставить только число.Тем не менее разработчики продолжают использовать «сладкие» обозначения. Такое было внутри Google даже у Android 10. Его называли в честь пирога Quince Tart.