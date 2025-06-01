Раскрыто название macOS 26. Подсказка: в этот раз выбрали озеро







Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что название следующей версии Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что название следующей версии macOS будет Tahoe, в честь озера Тахо в Калифорнии. Это название будет сопровождать первый редизайн macOS после значительных изменений в Big Sur в 2020 году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мне сказали, что компания выбрала озеро Тахо в качестве своего следующего названия, сделав его macOS Tahoe. Это известная курортная зона и место отдыха (и второе место жительства) для многих сотрудников Apple», — отметил Гурман.

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Гурман описывает macOS 26 как третий значительный редизайн macOS с тех пор, как Apple перешла на калифорнийские названия, поэтому компания хотела найти для него что-то особенное.Напомним, по слухам, Apple собирается переделать все свои операционные системы под visionOS с полупрозрачными окнами и плавающими элементами интерфейса. А озеро Тахо вполне соответствует этой концепции.Официальный анонс iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, macOS 26, watchOS 26 и visionOS 26 состоится уже 9 июня на конференции WWDC.