Раскрыто нововведение iOS 27, которое оценит буквально каждый

Олег


Компания Apple собирается улучшить текстовый ввод в грядущей iOS 27. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на инсайдера. 

Согласно источнику, Марк Гурман рассказал о еще одной опции iOS 27, на которую раньше не обращали внимания. Нативная сенсорная клавиатура Apple преобразится, получив улучшения автокоррекции. Сейчас она лишь отображает исправленные слова без опечаток и ошибок, а вскоре сможет предлагать «альтернативные слова», подобно тому, как это делают некоторые сторонние расширения и клавиатуры. Похоже, что речь идет о синонимах, которые разнообразят речь и помогают компенсировать словарный запас пользователя. 

Скорее всего, новая фича будет работать на базе Apple Intelligence. Гурман пишет, что Apple еще не приняла окончательного решения по поводу обновленной клавиатуры, но мы узнаем финальный результат уже скоро, на WWDC 26 в июне. 
Источник:
MacRumors
Рекомендации

Рекомендации

Комментарии

Hello!
Hello!
Цифровой ряд нужен и запятая. Вот это будет прорыв.
2 апреля 2026 в 12:53
