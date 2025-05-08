Раскрыты 3 причины установить One UI 8 на Galaxy Watch

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Samsung планирует существенно прокачать свою фирменную оболочку для смарт-часов One UI 8.0. Об этом пишет SamMobile.

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Первое, что бросается в глаза — прыжок разработчиков One UI через одну версию оболочки для Watch. Последней сборкой была One UI 6 Watch, а седьмая, похоже, будет пропущена — все ради того, чтобы версии оболочек для смартфонов и часов совпадали. Таким образом, владельцы Galaxy Watch могут ждать не One UI 7, а сразу One UI 8.

Согласно источнику, грядущая «восьмерка» для смарт-часов будет содержать три нововведения: Now Bar, Now Brief и новое приложение под названием Shortcuts. Первые две опции уже есть на смартфонах Galaxy и очень помогают юзерам с быстрым доступом к определенным фичам. Что касается Shortcuts, то утилита позволит выводить на экран часов ярлыки отдельных полезных функций и приложений, чтобы не искать их в меню.

Еще в One UI 8 заменят Google-ассестента на Gemini AI, а также добавят новые системные звуки. Иконки приложений будут приведены к единой стилистике с One UI 7+ для смартфонов Galaxy. Апдейт выйдет в текущем году, но точные сроки пока не называются. Особенно с учетом механизма постепенного раскатывания обновлений, который применяет Samsung, слишком скоро ждать его точно не стоит. 

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Источник:
SamMobile
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