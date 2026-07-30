Раскрыты 5 фишек iOS 27, о которых Apple молчит

Сторонние чат-боты в Siri

Сторонние ИИ-генераторы текста и картинок

Серьезный апгрейд приложения «Здоровье»

Кастомизация интерфейса «Камеры»

Полноценный раздельный экран для складного iPhone

Функции могут появиться в следующих бета-сборках iOS 27.0 или крупных апдейтах вроде iOS 27.1.Марк Гурман из Bloomberg регулярно делится утечками о технике Apple и программных нововведениях. По его мнению часть функций, Apple приберегла их для следующих обновлений. Вот что купертиновцы могут добавить в следующих сборках.Apple планирует расширить интеграцию стороннего ИИ в Siri, не ограничиваясь только ChatGPT. В окне поиска и вопросов пользователи смогут быстро переключаться между разными нейронками, поскольку известно, что компания уже тестировала работу с Claude и Gemini. Интерфейс для переключения источников ИИ уже появился в iOS 27, но сейчас в списке доступен только ChatGPT.Apple собирается открыть доступ сторонним сервисам к системным ИИ-инструментам, таким как Image Playground и Writing Tools. Сейчас они работают на базе технологии Apple и ChatGPT, но в будущем пользователи смогут подключать альтернативные нейросети прямо из приложений, скачанных в App Store. Ожидается, что эта фича станет доступна одновременно с расширением списка ботов для Siri.Приложение «Здоровье» получит пакет новых ИИ-функций, которые изначально разрабатывались для секретного сервиса-тренера под кодовым названием «Mulberry». В обновление войдут продвинутый трекинг уровня сахара в крови и возможность отслеживать правильность выполнения упражнений с помощью камеры устройства. На презентации WWDC функцию не показали, поэтому их релиз ожидается в точечных обновлениях после релиза iOS 27.По данным Гурмана, Apple позволит настраивать интерфейс приложения «Камера». Пользователи смогут выводить на верхнюю панель нужные им элементы управления в виде виджетов. В текущей бета-версии iOS 27 появился лишь новый ИИ-режим для Siri, полноценная кастомизация пока недоступна. Не исключено, что ее приберегли для презентации iPhone 18 Pro.iOS 27 принесет режим многозадачности для первого складного смартфона компании, который, по слухам, получит название iPhone Ultra. Многие стандартные приложения Apple в iOS 27 уже получили поддержку альбомного ориентации, как задел под широкий складной экран. Однако главной фишкой станет полноценный режим разделения экрана, который активируют с выходом самого iPhone Ultra.