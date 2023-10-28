Раскрыты два недорогих смартфона Xiaomi, которые первыми получат HyperOS

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В сети появилась информация о двух среднебюджетных смартфонах POCO, которые первыми обновятся на новую ОС от Xiaomi. Об этом пишет Xiaomiui.



Ранее мы рассказывали о HyperOS: Xiaomi представила её как альтернативу Android и MIUI для собственных смартфонов. Новая ОС базируется на ядре Android, но очень сильно отличается от него; компания даже утверждает, что некоторые функции сначала были придуманы для HyperOS, а потом появились в Android.







Согласно источнику, в скором времени новую HyperOS могут получить два недорогих смартфона POCO F5 и POCO F5 Pro. Поскольку эта ОС будет основана на Android 14, то девайсы вместе с ней получат самые новые фичи этой системы.



Сейчас для POCO F5 и POCO F5 Pro тестируются сборки OS1.0.0.3.UMNMIXM, OS1.0.0.0.1.UMRMIXM и OS1.0.0.3.UMNEUXM. Точная дата выхода релизной версии пока не называется. Полный список всех смартфонов Xiaomi, которые в итоге получат HyperOS, Согласно источнику, в скором времени новую HyperOS могут получить два недорогих смартфона POCO F5 и POCO F5 Pro. Поскольку эта ОС будет основана на Android 14, то девайсы вместе с ней получат самые новые фичи этой системы.Сейчас для POCO F5 и POCO F5 Pro тестируются сборки OS1.0.0.3.UMNMIXM, OS1.0.0.0.1.UMRMIXM и OS1.0.0.3.UMNEUXM. Точная дата выхода релизной версии пока не называется. Полный список всех смартфонов Xiaomi, которые в итоге получат HyperOS, можно найти вот здесь