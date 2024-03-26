Раскрыты два новых цвета iPhone 16 Pro. Один странный, второй крутой

Олег

Apple


В сети появился свежий инсайд о грядущей линейке iPhone 16 Pro. Похоже, что смартфоны получат два новых цвета корпуса.

Согласно источнику в Weibo, Apple планирует убрать цвета Blue Titanium и Black Titanium, которые сейчас присутствуют в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Вместо них будут добавлены оттенки Rose (розовый) и Space Black.

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С самого появления линейки iPhone мы ни разу не видели такие смартфоны в розовом цвете; обычно Apple делает «профессиональные» модели максимально сдержанными и приближенными к классике, так что отклонение в сторону цвета Rose выглядит странным.

Что касается Space Black, то он точно порадует всех любителей девайсов глубокого черного цвета. Всего же в линейке ожидается четыре расцветки: White, Gray, Rose и Space Black. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+656
S.T.A.L.K.E.R.
Лучше бы Red ❤️ вернули, отличный цвет
Сегодня в 17:29
#
Mers
+5075
Mers
На пикче прикольны цвет, милитари, если не ошибаюсь. Я бы такой приобрел, хоть для меня серый самый любимый.
2 часа назад в 18:37
#