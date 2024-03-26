Раскрыты два новых цвета iPhone 16 Pro. Один странный, второй крутой



В сети появился свежий инсайд о грядущей линейке iPhone 16 Pro. Похоже, что смартфоны получат два новых цвета корпуса.



Согласно источнику в Weibo, Apple планирует убрать цвета Blue Titanium и Black Titanium, которые сейчас присутствуют в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Вместо них будут добавлены оттенки Rose (розовый) и Space Black.







С самого появления линейки iPhone мы ни разу не видели такие смартфоны в розовом цвете; обычно Apple делает «профессиональные» модели максимально сдержанными и приближенными к классике, так что отклонение в сторону цвета Rose выглядит странным.



Что касается Space Black, то он точно порадует всех любителей девайсов глубокого черного цвета. Всего же в линейке ожидается четыре расцветки: White, Gray, Rose и Space Black.