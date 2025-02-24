Раскрыты главные фичи и сроки выхода Apple AirTag 2

Авторитетный инсайдер под ником Kosutami поделился информацией о том, тчо компания Apple планирует выпустить AirTag 2-го поколения в мае или июне текущего года.
- Чип Ultra Wideband 2-го поколения, который увеличит радиус действия AirTag 2 в 3 раза по сравнению с текущими метками. Этот чип уже используется в iPhone 15, iPhone 16 и Apple Watch Ultra 2. Он обеспечивает радиус действия до 60 м;
- Встроенный динамик нового AirTag будет сложнее извлечь или взломать, что увеличит его безопасность в случае использования в качестве гаджета для слежки;
- Также AirTag получит интеграцию с гарнитурой Apple Vision Pro, но подробностей пока мало.
Оригинальный AirTag вышел в апреле 2021 года по цене $29 за штуку или $99 за комплект из четырёх меток.
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