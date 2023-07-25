Раскрыты главные изменения в iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5

Олег

iOS 16.6

Компания Apple исправила множество уязвимостей системы в новых апдейтах, которые уже доступны ряду устройств компании. Об этом пишет MacRumors и сайт поддержки Apple.

Речь идет о следующих обновлениях:
  • iOS 16.6
  • iPadOS 16.6
  • iOS 15.7.8
  • iPadOS 15.7.8
  • macOS 13.5
  • macOS 12.6.8
  • macOS 11.7.9
  • watchOS 9.6
  • tvOS 16.6.

Эти сборки содержат одинаковые патчи безопасности, закрывающие целый ряд уязвимостей, некоторые из которых использовались хакерами в реальной жизни.

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В списке на сайте поддержки Apple фигурируют несколько уязвимостей ядра, а также дыры в движке WebKit (он в последнее время довольно часто исправляется). Кое-какие уязвимости были закрыты чуть ранее с обновлением iOS Rapid Security Responce, но теперь патчи добавлены и в регулярные апдейты.

Судя по внушительному списку исправленных и закрытых эксплойтов, тянуть с обновлением точно не стоит. Тем более что Apple обновила даже довольно старые устройства, вроде iPhone 7 и MacBook Air/Pro 2013 года. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4938
tellurian
Могли новые завести :)
Сегодня в 09:31
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карим
+34
карим
Интернет таки тупит.
52 минуты назад
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