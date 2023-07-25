Раскрыты главные изменения в iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5

Компания Apple исправила множество уязвимостей системы в новых апдейтах, которые уже доступны ряду устройств компании. Об этом пишет MacRumors и сайт поддержки Apple.
Речь идет о следующих обновлениях:
Эти сборки содержат одинаковые патчи безопасности, закрывающие целый ряд уязвимостей, некоторые из которых использовались хакерами в реальной жизни.
Речь идет о следующих обновлениях:
- iOS 16.6
- iPadOS 16.6
- iOS 15.7.8
- iPadOS 15.7.8
- macOS 13.5
- macOS 12.6.8
- macOS 11.7.9
- watchOS 9.6
- tvOS 16.6.
Эти сборки содержат одинаковые патчи безопасности, закрывающие целый ряд уязвимостей, некоторые из которых использовались хакерами в реальной жизни.
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В списке на сайте поддержки Apple фигурируют несколько уязвимостей ядра, а также дыры в движке WebKit (он в последнее время довольно часто исправляется). Кое-какие уязвимости были закрыты чуть ранее с обновлением iOS Rapid Security Responce, но теперь патчи добавлены и в регулярные апдейты.
Судя по внушительному списку исправленных и закрытых эксплойтов, тянуть с обновлением точно не стоит. Тем более что Apple обновила даже довольно старые устройства, вроде iPhone 7 и MacBook Air/Pro 2013 года.
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