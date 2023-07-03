Раскрыты картинки, которые запрещено генерировать в нейросети Midjourney

Фото: Джастин Браун



В сети появилась история пользователя Midjourney, которого забанили за создание изображений на определенную тематику. Об этом пишет Futurism.com.



Согласно источнику, автор Twitter-блога Джастин Браун поделился своим экспериментом с Midjourney. В течение какого-то времени он генерировал изображения президентов и других известных политиков, которые изменяют своим женам — таким образом блогер хотел продемонстрировать пугающие возможности нейросетей для шантажистов.



Полученные картинки Джастин размещал на Reddit в разделе с творчеством Midjourney. После того как его публикации набрали просмотры, разработчики нейросети спохватились и выдали Брауну бан в Midjourney AI. На Reddit изображения тоже были подчищены модераторами.



Парень делится, что ранее он сталкивался с блокировкой определенных текстовых описаний, но ни разу не получал полного бана в нейросети. Он отмечает, что со стороны Midjourney это позитивный шаг, который означает, что компания готова бороться с фейками.