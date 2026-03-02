Раскрыты характеристики и цена смартфона будущего. А ведь можно и взять!



Компания Clicks раскрыла спецификации и информацию о старте продаж своего кнопочного коммуникатора. Об этом пишет Phone Arena.

Речь идет о Clicks Communicator — Android-смартфоне с квадратным дисплеем и физической QWERTY-клавиатурой. Внешне он практически копирует Blackberry Q5 из 2010-х годов, при этом позиционируется как представитель новой эры смартфонов.Устройство получит 4-нм чип MTK Dimensity 8300 и свежий Android на борту, который будет обновляться вплоть до 20 версии, а обновления безопасности гарантированы на 5 лет. Смартфон будет локализован для разных регионов с помощью раскладок QWERTY, QWERTZ и AZERTY, а также арабской, корейской и стандартной английской. Девайс выйдет в трех цветах корпуса — Onyx, Clover или Smoke, а за предзаказ можно будет получить две сменные задние крышки бесплатно.Люди всё чаще устают от привычного форм-фактора моноблока, а многие пользователи нового поколения никогда не держали в руках QWERTY-смартфон. Эти факторы вкупе с актуальной ОС и стильным дизайном могут обеспечить Clicks Communicator неплохую популярность. Особенно если учесть вполне щадящий для такого необычного устройства ценник в $499.