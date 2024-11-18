Раскрыты накрутки тарифов МТС, Мегафон и билайн в Крыму. В 2025 году всё изменится

Федеральная антимонопольная служба раскрыла масштабы накруток цен при нахождении абонентов «большой тройки» российских мобильных операторов на территории Крыма. Цифры удивляют.
Самую большую наценку «за Крым» делал Мегафон: всего 1 Гб мобильного трафика стоил его абонентам 2200 рублей (2,2 руб/Мб), а минута вызова — 3 рубля. У МТС тот же объем трафика продавался за 1250 рублей (1,25 руб/Мб), зато звонки дороже — 3,85 рубля/минута. У билайна 1 Гб трафика хоть и дешевле всего — 140 рублей, однако пакет действует лишь сутки; звонки стоят 1,5 рубля за минуту.
ФАС выдала предписание всем трем операторам прекратить взимать допплату с абонентов на территории Крыма и Севастополя. Билайн уже добровольно сообщил об уравнивании домашних и «крымских» тарифов с 1 января 2025, а все остальные приведут свои расценки в порядок до конца февраля следующего года. Мегафон отчитался об исполнении предписания, а от МТС комментариев пока не поступало. Впрочем, «красный» оператор с самого 2014 года работает на полуострове на полулегальных основаниях.
Комментарий Мегафона: «Затраты на связь для абонентов МегаФона в Крыму напрямую зависят от стоимости услуг местных операторов. Как мы уже неоднократно говорили, мы находимся в постоянном диалоге с местными компаниями по снижению цен на мобильную связь для наших абонентов. Кроме того, в сентябре мы запустили разовую акцию в Краснодарском крае, предусматривающую продажу специального тарифа с обнуленным роумингом для местных жителей, часто посещающих Крым. Такое предложение пользовалось повышенным спросом со стороны текущих и новых клиентов компании и позволило получить дополнительную информацию по экономической целесообразности развития данного направления. В результате данных подготовительных мероприятий у абонентов МегаФона, которые приезжают на полуостров появится возможность расходовать пакеты услуг их текущего домашнего тарифа и не платить за роуминг. Мы продолжаем вести интенсивные переговоры со всеми операторами связи полуострова относительно ценообразования на мобильную связь. Отмена роуминга предусматривает значительный объем подготовительной работы, включающей в себя изменения в ИТ-системах, последующее их тестирование и внедрение в эксплуатацию. Мы планируем завершить все необходимые процедуры до конца февраля».