Раскрыты накрутки тарифов МТС, Мегафон и билайн в Крыму. В 2025 году всё изменится

Олег


Федеральная антимонопольная служба раскрыла масштабы накруток цен при нахождении абонентов «большой тройки» российских мобильных операторов на территории Крыма. Цифры удивляют.

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Официально роуминг в Крыму должен был быть отменен еще в 2019 году, но фактически этого не произошло, поскольку «материковые» операторы не имеют на полуострове своей инфраструктуры. Расценки в Крыму и Севастополе называют «национальным роумингом», и абоненты, приезжающие туда, платили за связь в несколько раз больше обычного.

Самую большую наценку «за Крым» делал Мегафон: всего 1 Гб мобильного трафика стоил его абонентам 2200 рублей (2,2 руб/Мб), а минута вызова — 3 рубля. У МТС тот же объем трафика продавался за 1250 рублей (1,25 руб/Мб), зато звонки дороже — 3,85 рубля/минута. У билайна 1 Гб трафика хоть и дешевле всего — 140 рублей, однако пакет действует лишь сутки; звонки стоят 1,5 рубля за минуту.

ФАС выдала предписание всем трем операторам прекратить взимать допплату с абонентов на территории Крыма и Севастополя. Билайн уже добровольно сообщил об уравнивании домашних и «крымских» тарифов с 1 января 2025, а все остальные приведут свои расценки в порядок до конца февраля следующего года. Мегафон отчитался об исполнении предписания, а от МТС комментариев пока не поступало. Впрочем, «красный» оператор с самого 2014 года работает на полуострове на полулегальных основаниях. 

Комментарий Мегафона: «Затраты на связь для абонентов МегаФона в Крыму напрямую зависят от стоимости услуг местных операторов. Как мы уже неоднократно говорили, мы находимся в постоянном диалоге с местными компаниями по снижению цен на мобильную связь для наших абонентов. Кроме того, в сентябре мы запустили разовую акцию в Краснодарском крае, предусматривающую продажу специального тарифа с обнуленным роумингом для местных жителей, часто посещающих Крым. Такое предложение пользовалось повышенным спросом со стороны текущих и новых клиентов компании и позволило получить дополнительную информацию по экономической целесообразности развития данного направления. В результате данных подготовительных мероприятий у абонентов МегаФона, которые приезжают на полуостров появится возможность расходовать пакеты услуг их текущего домашнего тарифа и не платить за роуминг. Мы продолжаем вести интенсивные переговоры со всеми операторами связи полуострова относительно ценообразования на мобильную связь. Отмена роуминга предусматривает значительный объем подготовительной работы, включающей в себя изменения в ИТ-системах, последующее их тестирование и внедрение в эксплуатацию. Мы планируем завершить все необходимые процедуры до конца февраля». 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

Dmitriy
+1178
Dmitriy
Я даже догадываюсь, в какую сторону все изменится 🤣🤣🤣🤣
Сегодня в 16:14
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+13
dimonker
Копейки!
Вот звонки как входящие так и исходящие для абонентов Билайн в союзной республики Беларусь стоят — 70р. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Добро пожаловать в Беларусь! В роуминге вы платите за связь в дни, когда ей пользуетесь. Звонки: 70 р/мин. (вх/исх), интернет: 50 МБ — 300 р/сут., далее 1 МБ — 25 р. SMS — 45 р.
Сегодня в 16:56
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