Раскрыты новинки WWDC 2023 за неделю до начала

Компания Apple готовит релиз нескольких новых Mac на грядущем мероприятии. Об этом пишет 9to5Mac.
Согласно источнику, новые инсайды рассказал Марк Гурман из Bloomberg. Он сообщает, что Apple готовится принимать на обмен старые модели Mac на несколько новых, и начало обменной программы совпадает с датой начала WWDC 2023 — 5 июня.
Скорее всего, программа обмена будет действовать в США и коснется моделей 2022 года с чипами M2 — MacBook Pro, MacBook Air и Mac Studio. По крайней мере именно такой список приводит Гурман. Поскольку Mac mini в нем нет, можно предположить, что самый доступный компьютер Apple не будет обновлен на WWDC. Инсайдер ждет релиза первого в истории MacBook Air с дисплеем 15 дюймов.
Некоторые аналитики предполагают, что обновлен будет лишь Mac Studio, и другие компьютеры из списка можно будет поменять на него. Другие же настроены скептично и напоминают, что некоторые продукты Apple можно обменять и сейчас, несмотря на то, что прямого преемника у модели нет: например, к обмену принимается iPad mini 6, но седьмого «миника» не существует.
Несмотря на возражения, вероятность релиза обновленного Mac Studio и совершенно нового MacBook Air 15 крайне высока. Обо всех новых продуктах мы в режиме реального времени расскажем 5 июня 2023 года.