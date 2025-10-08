Раскрыты новые ограничения для российских банковских карт

«Национальная система платежных карт» раскрыла, что в ближайшее время может стать с просроченными картами. Об этом пишет Gazeta.ru.

Согласно источнику, речь идет о банковских картах Visa и MasterCard, у которых истек или в обозримом будущем истечет срок действия. В 2022 году власти решили продлить их работу независимо от даты, указанной на пластике, но теперь рассматривается вариант вывести их из оборота.

«Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — гендир НСПК Дмитрий Дубынин. 

В июле ЦБ РФ уже публично предлагал ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. В сети говорили про январь-февраль 2026 года как последние месяцы работы просроченных карт, но на этот раз никаких сроков не было названо. НСПК говорит лишь, что ожидает «в том числе предложение банков о том, какими эти сроки могли бы быть». 

Gazeta.ru
Cсылки по теме:
Для российских банковских карт готовится новое ограничение
Центробанк отключит множество банковских карт россиян. Как подготовиться?
Эксперт назвал операцию, за которую любой банк заблокирует вашу карту

