Раскрыты новые ограничения для российских банковских карт

«Национальная система платежных карт» раскрыла, что в ближайшее время может стать с просроченными картами. Об этом пишет Gazeta.ru.
«Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — гендир НСПК Дмитрий Дубынин.
В июле ЦБ РФ уже публично предлагал ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. В сети говорили про январь-февраль 2026 года как последние месяцы работы просроченных карт, но на этот раз никаких сроков не было названо. НСПК говорит лишь, что ожидает «в том числе предложение банков о том, какими эти сроки могли бы быть».