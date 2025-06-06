Раскрыты новые подробности о стеклянной iOS 26

Фархад

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Журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился более подробной информацией о новом дизайне iOS 26, раскрыв интересные подробности о некоторых нововведениях.

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По словам инсайдера, iOS 26 предложит стеклянный дизайн в стиле visionOS. Об этом ранее уже писали другие медиа, но Гурман привёл несколько конкретных изменений:
  • В дизайне системы будет большой акцент на лёгкость и прозрачность;
  • Все значки приложений будут переделаны, но они вряд ли станут круглыми;
  • Панели инструментов и вкладки также изменятся с упором на всплывающие меню;
  • Виджеты домашнего экрана также преобразятся, чтобы соответствовать стеклянному интерфейсу;
  • Safari получит прозрачную адресную строку.


Кроме того, редизайн в значительной степени затронет нативное приложение «Камеры». Ожидается, что все изменения также распространятся на iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 и watchOS 26.

Официальная презентация iOS 26 и других новых ОС состоится в понедельник, 9 июня.
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Источник:
MacRumors
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