Раскрыты новые подробности о стеклянной iOS 26







Журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился более подробной информацией о новом дизайне Журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился более подробной информацией о новом дизайне iOS 26 , раскрыв интересные подробности о некоторых нововведениях. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В дизайне системы будет большой акцент на лёгкость и прозрачность;

Все значки приложений будут переделаны, но они вряд ли станут круглыми;

Панели инструментов и вкладки также изменятся с упором на всплывающие меню;

Виджеты домашнего экрана также преобразятся, чтобы соответствовать стеклянному интерфейсу;

Safari получит прозрачную адресную строку.

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По словам инсайдера, iOS 26 предложит стеклянный дизайн в стиле visionOS. Об этом ранее уже писали другие медиа, но Гурман привёл несколько конкретных изменений:Кроме того, редизайн в значительной степени затронет нативное приложение «Камеры». Ожидается, что все изменения также распространятся на iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 и watchOS 26.Официальная презентация iOS 26 и других новых ОС состоится в понедельник, 9 июня.