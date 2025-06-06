Раскрыты новые подробности о стеклянной iOS 26

Журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился более подробной информацией о новом дизайне iOS 26, раскрыв интересные подробности о некоторых нововведениях.
- В дизайне системы будет большой акцент на лёгкость и прозрачность;
- Все значки приложений будут переделаны, но они вряд ли станут круглыми;
- Панели инструментов и вкладки также изменятся с упором на всплывающие меню;
- Виджеты домашнего экрана также преобразятся, чтобы соответствовать стеклянному интерфейсу;
- Safari получит прозрачную адресную строку.
Кроме того, редизайн в значительной степени затронет нативное приложение «Камеры». Ожидается, что все изменения также распространятся на iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 и watchOS 26.
Официальная презентация iOS 26 и других новых ОС состоится в понедельник, 9 июня.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides