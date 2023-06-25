Раскрыты новые тарифы на поездки в такси. Проще ходить пешком

Олег

Такси

Фото: Яндекс

В сети появилась информация о грядущем удорожании тарифов на такси в России из-за нового закона. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, речь идет о новом законопроекте, который должен вступить в силу в сентябре 2023 года и уже был одобрен Госдумой в первом чтении. Среди прочего, новые правила предусматривают штрафы для агрегаторов за то, что они передают заказы водителям без лицензии на работу в такси.

Как утверждают эксперты, опрошенные «Известиями», лицензия на работу в такси сейчас имеется примерно у одного из пяти таксистов. Причина тому — высокие расценки на ОСАГО для автомобилей, которые используются в перевозках (от 40 до 150 тысяч на год), причем иногда страховые компании просто отказываются выдавать полис. А получить лицензию без такого полиса просто невозможно.

Новый законопроект предусматривает штрафы для физлиц, должностных лиц и юридических. Суммы варьируются от 1 до 200 тысяч за первое нарушение, и от 3 до 500 тысяч за повторное. Аналитики уверены: новые правила существенно урежут количество таксистов, а значит цены на поездки вырастут уже до конца этого года.

Если учитывать текущую статистику, то осенью 2023 года право брать заказы будет лишь у пятой части всех водителей такси, работающих на сегодняшний момент. Ожидается, что первый скачок цен на поездки составит 10-20%, а в перспективе такси для пассажиров может подорожать вдвое, или даже в несколько раз. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+147
Sergey2048
Законы у нас в большинстве случаев для того и делают, чтобы побольше денег в козну, а причину найти не проблема, Ну это я так думаю.;). Ничего нового в этом нет, банально следствие (не) нашего выбора.
14 минут назад
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