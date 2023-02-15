Раскрыты подробности о подписке Telegram Premium. До сих пор этого никто не рассказывал

Олег

Premium


Инсайдер рассказал, как именно Telegram рассчитывает стоимость подписки Telegram Premium и почему она периодически меняется. Информация появилась в канале Telegram Info.

Вопросы к Telegram появились после того, как в честь 14 февраля мессенджер разослал всем «акцию» со скидкой на подписку. Внимательные пользователи обратили внимание, что обещанная 40%-скидка отличается в худшую сторону от аналогичного предложения, поступавшего накануне. Кроме того, некоторые заметили, что перед праздником стоимость Premium поднялась по непонятной причине.

Инсайдер, близкий к Telegram, рассказал, как формируется цена на Premium для тех или иных пользователей. Дело в том, что стоимость изначально для всех устанавливается в долларах США, после чего конвертируется в другие валюты для пользователей разных стран. Поскольку курсы постоянно колеблются, то и цена в рублях тоже периодически меняется.

Другая подробность касается цены подарочной подписки. Источник поясняет, что в Telegram действуют два разных правила: если пользователь покупает Premium для себя, то стоимость определяется в зависимости от его региона. А если он оплачивает подарочную подписку, то цена не зависит ни от региона дарителя, ни от региона получателя.

И, наконец, последнее: стоимость подарочной подписки пересчитывается каждый час. При этом инсайдер не уточнил, меняется ли цена в долларах, или изменения объясняются лишь колебанием курса. 

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Источник:
TG Info
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