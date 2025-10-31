Top.Mail.Ru

Раскрыты потенциальные новые цвета iPhone 18 Pro. Многим точно понравится

Фархад

iPhone

Пока Apple рассказывает о колоссальных продажах iPhone 17, авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station раскрыл все расцветки будущих флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Они получат более насыщенные и тёплые тона.

Согласно утечке, iPhone 18 Pro выйдет как минимум в одном из следующих цветов: кофейный, фиолетовый и бордовый.

Примечательно, что iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 были доступны в лавандовом и фиолетовом цветах, но кофейного или бордового мы ещё не видели. Продажи красных устройств (Product) RED Apple тоже прекратила, но даже в прошлые годы «прошки» в этом оттенке не выпускались.

Из печальных новостей — чёрного iPhone 18 Pro в следующем году тоже не будет. Впрочем, до релиза ещё почти год, так что Apple может передумать. А если вы давно хотели обновить свой смартфон, лучше присмотритесь к iPhone 17 Pro — сейчас они стоят от 110 тысяч рублей на Яндекс Маркете.

Ожидается, что модели iPhone 18 Pro получат 2-нм чип A20 Pro, основную камеру с переменной диафрагмой, модем C2 и ряд других нововведений. Анонс новинок состоится осенью 2026 года.


1
