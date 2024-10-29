Раскрыты сроки выхода iOS 18.2 с функциями генерации изображений

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Вслед за релизом iOS 18.1 с первыми функциями Apple Intelligence компания Apple официально раскрыла сроки выхода следующего крупного апдейта iOS 18.2.Согласно заявлению пресс-службы Apple, вторая часть нейросетевых функций Apple Intelligence и iOS 18.2 будут запущены для всех в декабре. Главными нововведениями станут фичи для создания изображений по текстовому запросу с помощью приложения Image Playground, а также Genmoji (для создания собственных эмодзи) и преобразование эскизов в живые изображения с помощью Image Wand.Также в iOS 18.2 появится интеграция ChatGPT с Siri. К слову, в бета-версии она работает и в России без необходимости установки отдельного приложения ChatGPT.