По всему миру происходит разворачивание сетей сотовой связи пятого поколения, а учёные и инженеры уже вовсю трудятся над разработкой 6G. Понятие скорости в этом стандарте может вообще исчезнуть — данные любого размера будут скачивать и отдаваться почти моментально.
Один из главных разработчиков стандарта 6G, доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам, рассказал, с какими скоростями будут работать устройства в этих сетях. По его словам, скорость в 6G достигнет 1 терабита в секунду — это примерно в 8 тысяч раз выше максимально возможной теоретической скорости в 5G.
Терабитная скорость передачи обмена данными позволит, например, получить 142 часа видео в высочайшем качестве всего за одну секунду.
Ширванимогаддам подчеркнул, что при разработке стандартов 6G учёным придётся преодолеть немало технологических преград и трудностей. В частности они должны полностью изменить компьютерную архитектуру сети и решить проблему нагрева материалов, которые обеспечивают обмен данными со столь огромной скоростью.
Предполагается, что одной из первых стран, где будут запущены сети 6G, станет Япония. По предварительным прогнозам, это может случиться в 2030 году. Учёные надеются, что внедрение 6G заставит человечество пересмотреть подход к формированию общества и позволит запустить множество новых сервисов, направленных на улучшение качества жизни. Это будет достигаться оперативным обменом данными внутри огромной инфраструктуры с большим количеством связанных друг с другом элементов.
Ширванимогаддам надеется, что внедрение 6G поднимет на новые высоты все сферы человеческой деятельности. В частности, будет достигнута интеграция человеческого мозга с компьютерной техникой.
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Щас фильмы по 40 гигов весят, а к тому времени, как 6G выйдет, высочайшим качеством будет 8К HDR какой-нибудь 100 Мбит/с и будет час уже 45 например ГБ весить.
А тут 6G уже подкатило 🤷🏼♂️🤪