





По всему миру происходит разворачивание сетей сотовой связи пятого поколения, а учёные и инженеры уже вовсю трудятся над разработкой 6G. Понятие скорости в этом стандарте может вообще исчезнуть — данные любого размера будут скачивать и отдаваться почти моментально.Один из главных разработчиков стандарта 6G, доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам, рассказал, с какими скоростями будут работать устройства в этих сетях. По его словам, скорость в 6G достигнет 1 терабита в секунду — это примерно в 8 тысяч раз выше максимально возможной теоретической скорости в 5G.Терабитная скорость передачи обмена данными позволит, например, получить 142 часа видео в высочайшем качестве всего за одну секунду.Ширванимогаддам подчеркнул, что при разработке стандартов 6G учёным придётся преодолеть немало технологических преград и трудностей. В частности они должны полностью изменить компьютерную архитектуру сети и решить проблему нагрева материалов, которые обеспечивают обмен данными со столь огромной скоростью.Предполагается, что одной из первых стран, где будут запущены сети 6G, станет Япония. По предварительным прогнозам, это может случиться в 2030 году. Учёные надеются, что внедрение 6G заставит человечество пересмотреть подход к формированию общества и позволит запустить множество новых сервисов, направленных на улучшение качества жизни. Это будет достигаться оперативным обменом данными внутри огромной инфраструктуры с большим количеством связанных друг с другом элементов.Ширванимогаддам надеется, что внедрение 6G поднимет на новые высоты все сферы человеческой деятельности. В частности, будет достигнута интеграция человеческого мозга с компьютерной техникой.