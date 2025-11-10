Раскрыты три новые функции iOS 27







Пока некоторые пользователи iPhone не рискуют обновиться до iOS 26, компания Apple уже усердно готовит следующее обновление в виде iOS 27. Журналист Bloomberg Марк Гурман уже успел разузнать некоторые подробности о трёх новых фичах будущей ОС. Пока некоторые пользователи iPhone не рискуют обновиться до iOS 26, компания Apple уже усердно готовит следующее обновление в виде iOS 27. Журналист Bloomberg Марк Гурман уже успел разузнать некоторые подробности о трёх новых фичах будущей ОС. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обновлённый визуальный дизайн Siri;

Инструмент веб-поиска на базе ИИ;

ИИ-агент, помогающий пользователям следить за своим здоровьем.

По словам Гурмана, iOS 27 и macOS 27 принесут «крупные обновления Apple Intelligence и более широкую стратегию развития искусственного интеллекта». В число ключевых нововведений войдут:При этом незадолго до презентации iOS 27 Apple выпустит новую Siri. Она войдёт в состав iOS 26.4, релиз которой намечен на март или апрель.Похоже, конференция WWDC 2026 будет посвящена в основном функциям ИИ. И это неудивительно на фоне существенного отставания Apple от конкурентов и недавнего договора с Google об использовании Gemini. Редизайнов и других инноваций в iOS/macOS в ближайшие годы ждать не стоит, как и отката с Liquid Glass.