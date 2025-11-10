Top.Mail.Ru

Раскрыты три новые функции iOS 27

Фархад

27

Пока некоторые пользователи iPhone не рискуют обновиться до iOS 26, компания Apple уже усердно готовит следующее обновление в виде iOS 27. Журналист Bloomberg Марк Гурман уже успел разузнать некоторые подробности о трёх новых фичах будущей ОС.

По словам Гурмана, iOS 27 и macOS 27 принесут «крупные обновления Apple Intelligence и более широкую стратегию развития искусственного интеллекта». В число ключевых нововведений войдут:
  • Обновлённый визуальный дизайн Siri;
  • Инструмент веб-поиска на базе ИИ;
  • ИИ-агент, помогающий пользователям следить за своим здоровьем.


При этом незадолго до презентации iOS 27 Apple выпустит новую Siri. Она войдёт в состав iOS 26.4, релиз которой намечен на март или апрель.

Похоже, конференция WWDC 2026 будет посвящена в основном функциям ИИ. И это неудивительно на фоне существенного отставания Apple от конкурентов и недавнего договора с Google об использовании Gemini. Редизайнов и других инноваций в iOS/macOS в ближайшие годы ждать не стоит, как и отката с Liquid Glass.
Источник:
9to5
