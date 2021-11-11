Интернет-магазины по всему миру проводят распродажи, приуроченные к Дню холостяка 11.11 и «Чёрной пятнице». SuperCDK не остался в стороне от этих событий и тоже предложил своим пользователям большие скидки, например, на ключ для Windows 10 Pro. Читателям нашего сайта повезло больше всего — вы можете воспользоваться эксклюзивным промокодом для получения дополнительной выгоды.
В рамках распродажи 11.11 на сайте SuperCDK доступна скидка 28%, а по промокоду GU25 можно получить скидку 30%. Спешите воспользоваться этим предложением, ведь оно ограничено временем и количеством доступных ключей. SuperCDK продаёт ключи для активации популярных продуктов Microsoft, в том числе Windows и Office. Это подлинные лицензионные ключи, позволяющие активировать софт пожизненно. Также стоит помнить, что ключом для Windows 10 можно активировать Windows 11, то есть новая операционная система будет для вас бесплатной.
Лучшие скидки от SuperCDK:
Windows 10 Pro OEM Key (1001 руб.)
Windows 10 Home OEM Key (918 руб.)
Office 2021 Pro Plus Key (3007 руб.)
Office 2019 Pro Plus Key (3007 руб.)
Office 2016 Pro Plus Key (1863 руб.)
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro (3784 руб.)
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro (2445 руб.)
Windows 11 Pro OEM Key (1368 руб.)
Не забудьте применить промокод GU25 в процессе оплаты, с ним цена для вас снизится на 30%. Благодаря этому, и без того недорогой софт становится ещё более доступным. Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте SuperCDK очень быстрый, простой и надёжный. Магазин принимает разные формы оплаты, в том числе с помощью PayPal и банковских карт. Ключ для активации нужного вам продукта сохранится в личном кабинете на сайте и будет продублирован по электронной почте.
Поторопитесь приобрести лицензионные ключи по столь привлекательным ценам. Распродажа проводится до тех пор, пока ключи имеются в наличии, а их количество строго ограничено. SuperCDK предлагает пользователям всеобъемлющую поддержку своим клиентам. Остались вопросы или нужна помощь? При возникновении любых вопросов, связанных с оплатой или активацией продуктов, обращайтесь на электронную почту service@supercdk.com или в живой чат на сайте supercdk.com — специалисты сервиса с радостью помогут вам.
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