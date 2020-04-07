В период самоизоляции многим приходится сидеть дома и работать или учиться дистанционной. Это не так сложно, если на вашем компьютере установлен необходимый софт.
Компания Microsoft разрабатывает офисные продукты, которые не только позволяют работать с документами, но также общаться с коллегами, не ощущая какой-либо дискомфорт. Например, в сервисе Team, который входит в состав Microsoft Office, можно совместно просматривать и редактировать документы Word, Excel и PowerPoint. Этот сервис также позволяет проводить групповые видеоконференции с любым количеством участников, причём они могут находиться друг от друга очень далеко, в любой точке мира.
Microsoft Office 2019 всего за $32.27 и Microsoft Office 2016 за $21.65!
Программы, входящие в состав Office 2016 Pro Plus, знакомы любому, кто когда-либо работал с Word, Excel и PowerPoint. Приобрести лицензию на этот продукт можно всего за $21.65 с промокодом KWS40, который предоставляет скидку 40% на покупку. Office 2019 представляет из себя обновлённую версию офисных продуктов с набором более удобных и полезных возможностей. Приобрести лицензионный ключ на него можно за $32.27 с учётом действия промокода KWS50.
Windows 10 всего за $9.01!
Лицензионная версия Windows 10 гарантирует, что с помощью своего аккаунта Microsoft вы сможете сохранить уникальные настройки компьютера, даже если смените устройство. Личные данные также сохраняются и синхронизируются с помощью облачного хранилища OneDrive, поэтому нет необходимости беспокоиться об их копировании на локальный носитель для переноса на другой ПК. В условиях пандемии COVID-19 сайт Keysworlds предоставляет 38-процентную скидку на покупку лицензионного ключа Windows 10 Pro по эксклюзивному промокоду KWS38. Его можно приобрести всего за $9.01.
Купить эти продукты Microsoft, в том числе Office 2019 можно со скидкой 50%, используя промокод KWS50.
🡺 Office 2019 Professional Plus (для 1 ПК): $32.27
🡺 Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro: $38.29
🡺 Windows 10 Home + Office 2019 Pro: $39.38
Купить эти продукты Microsoft, в том числе Office 2016, можно со скидкой 40%, используя промокод KWS40.
🡺 Office 2016 Professional Plus (для 1 ПК): $21.65
🡺 Windows 10 Professional + Office 2016 Pro: $25.60
🡺 Windows 10 Home + Office 2016 Pro: $24.94
Купить эти продукты Microsoft,, в том числе ключ для Windows 10 Pro, можно со скидкой 38%, используя промокод KWS38.
🡺 Windows 10 Professional (для 1 ПК): $9.01
🡺 Windows 10 Home (для 1 ПК): $10.17
🡺 Microsoft Office 365 Professional Plus (для 1 ПК на 1 год): $14.92
🡺 Office 2016 Home and Business для macOS: $40.69
🡺 Office 2019 Home and Business для macOS: $80.53
🡺 Microsoft Office 2016 Home and Student для 1 пользователя: $18.31
🡺 Microsoft Office 2019 Home and Student для 1 пользователя: $31.19
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