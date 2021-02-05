14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина. Интернет-магазин BOBkeys приурочил этот праздник к проведению очередной распродажи, на которой можно очень дёшево приобрести подлинные лицензионные ключи для Windows 10 в различных редакциях, Office 2019 и нескольких других продуктов Microsoft.
Специально для наших читателей магазин BOBkeys предоставляет по промокоду ig25 дополнительную скидку на покупку ключей Windows 10. Такую же скидку можно получить на приобретение офисных программ Microsoft.
Подлинная пожизненная активация Windows 10 и Office:
- Windows 10 Pro Key: 1117 ₽
- Windows 10 Home OEM Key: 1069 ₽
- Windows 10 Pro OEM Key 2PC: 1869 ₽
- Office 2019 Pro Plus Key: 1869 ₽
Не стоит забывать о том, что в 2021 году коронавирус никуда не исчез, опасность заражения по-прежнему сохраняется, поэтому сотрудники многих компаний предпочитают избегать посещения офисов и работают дома. Естественно, это невозможно без качественных офисных программ и корпоративного чата. Для работы с офисными файлами вам необходим пакет программ Office. Многие до сих пор продолжают использовать пиратские версии этого продукта, а зря, ведь лицензия стоит не так много в сравнении с тем, какую пользу приносят эти программы.
Ключи, которые продаются на сайте BOBkeys, подлинные и предоставляют пожизненную лицензию на продукты Microsoft. Не забудьте ввести промокод ig25 в процессе оплаты — с ним цены для вас станет ещё ниже тех, что указаны на страницах товаров.
Процесс покупки лицензионных ключей на BOBkeys очень простой:
Перейдите по одной из указанных в этой статье ссылок на страницу интересующего вас продукта (например, комплекта из двух ключей для Windows 10 Pro). Залогиньтесь с использованием аккаунта Facebook или Google (если их нет, вы можете создать на сайте учётную запись с помощью email и пароля). Заполните свой профиль на сайте, если ещё не сделали это ранее. При желании этот шаг можно пропустить, он ни на что не влияет. Вернитесь на страницу интересующего вас продукта и нажмите «Купить сейчас». Нажмите «Отправить заказ» — вы перейдёте на страницу с выбором платёжной системы для оплаты. Рекомендую использовать PayPal, это безопасно и без комиссии. Подтвердите оплату. В личном кабинете во вкладке «Мои приобретённые заказы» появится информация о покупке. Нажмите «Просмотр ключей шифрования» — там будет указан ключ для активации.
Активировать Windows 10 или изменить тип лицензии с Home на Pro можно в «Параметрах» → «Система» → «О системе» → «Изменение ключа продукта или обновление версии Windows» → «Изменить ключ продукта».
Вы можете проверить срок действия активации встроенными средствами Windows. Для этого нажмите Win + R, введите cmd, нажмите ОК и в командной строке запустите команду slmgr.vbs /xpr. Появится информация о сроке активации. Если отображается «Постоянная активация прошла успешно», это означает, что на вашем компьютере установлена пожизненная лицензия Windows 10, срок действия которой никогда не истечёт.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки на сайте BOBkeys, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bobkeys.com. Запросы обрабатываются специалистами сайта круглосуточно и без выходных.
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