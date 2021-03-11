GoDeal24

Коронавирус приучил многих из нас работать из дома удалённо. Для удалённой работы, даже в большей степени чем для обычной, требуются новейшие технологии коммуникации и обработки информации. Организация эффективной работы дома гораздо менее затратна и более выгодна как для работников, так и работодателей, поэтому даже после того, как пандемия закончится (а это должно когда-нибудь произойти), мы продолжим использовать те технологии и продукты, к которым привыкаем сейчас.

Сайт GoDeal24 запустил распродажу, на которой программы для удалённой работы можно приобрести гораздо дешевле, чем обычно. Со скидками продаются подлинные и действующие по всему миру лицензионные ключи для активации Windows 10 в редакциях Home, Pro и Enterprise LTSC, а также различные версии Office. На этой распродаже можно сэкономить внушительную сумму, особенно если воспользоваться эксклюзивным промокодом для получения дополнительной скидки на некоторые продукты.

GoDeal24

Основное промо-предложение

Работа на удалёнке в комфорте невозможно без профессионального офисного софта. Используйте промокод для получения огромной скидки.


Windows за полцены по промокоду SGO50

GoDeal24 предоставляет скидку 50% на подлинные ключи для активации Windows 10. С их помощью можно установить лицензионную операционную систему на новый компьютер или обновить устаревшую версию Windows до самой актуальной версии ОС.


Премиум-наборы со скидкой по промокоду SGO62


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В поиске подходящего софта для использования дома, на работе или учёбе. Вам подойдёт следующее ПО, участвующее в распродаже:


Процесс покупки очень простой, на сайте доступны различные способы оплаты, отправка ключей осуществляется максимально оперативно. Промо-предложения ограничены по времени и действуют до того момента, пока лицензионные ключи есть в наличии. Не упустите возможность приобрести нужный вам софт с большой скидкой.

Остались вопросы или нужна помощь?

При возникновении любых вопросов, связанных с оплатой или активацией продуктов, обращайтесь на электронную почту service@godeal24.com или в живой чат на сайте GoDeal24.com — специалисты сервиса с радостью помогут вам.


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