Коронавирус приучил многих из нас работать из дома удалённо. Для удалённой работы, даже в большей степени чем для обычной, требуются новейшие технологии коммуникации и обработки информации. Организация эффективной работы дома гораздо менее затратна и более выгодна как для работников, так и работодателей, поэтому даже после того, как пандемия закончится (а это должно когда-нибудь произойти), мы продолжим использовать те технологии и продукты, к которым привыкаем сейчас.
Сайт GoDeal24 запустил распродажу, на которой программы для удалённой работы можно приобрести гораздо дешевле, чем обычно. Со скидками продаются подлинные и действующие по всему миру лицензионные ключи для активации Windows 10 в редакциях Home, Pro и Enterprise LTSC, а также различные версии Office. На этой распродаже можно сэкономить внушительную сумму, особенно если воспользоваться эксклюзивным промокодом для получения дополнительной скидки на некоторые продукты.
Основное промо-предложение
Работа на удалёнке в комфорте невозможно без профессионального офисного софта. Используйте промокод для получения огромной скидки.
- Office 2019 Professional Plus — $27,53 (скидка 62% по промокоду SGO62)
- Office 2016 Professional Plus — $21,20 (скидка 62% по промокоду SGO62)
- Windows 10 Professional 32/64-bit CD-Key — $7,59 (скидка 50% по промокоду SGO50)
Windows за полцены по промокоду SGO50
GoDeal24 предоставляет скидку 50% на подлинные ключи для активации Windows 10. С их помощью можно установить лицензионную операционную систему на новый компьютер или обновить устаревшую версию Windows до самой актуальной версии ОС.
- Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key — $8,16
- Windows 10 Home 32/64-bit 2 PCs CD-Key — $13,57
- Windows Server 2019 Standard CD-Key — $16,06
Премиум-наборы со скидкой по промокоду SGO62
- Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Bundle — $34,92
- Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle — $35,00
- Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Bundle — $24,74
- Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle — $25,01
Ещё больше выгоды — скидка 55% по промокоду SGO55
В поиске подходящего софта для использования дома, на работе или учёбе. Вам подойдёт следующее ПО, участвующее в распродаже:
- Office 365 1 Year 1 Device for Windows Account — $15,57
- Windows 10 Pro CD-Key + Office 365 Account Bundle — $21,11
- Project Professional 2019 CD-Key для 1 пользователя — $23,11
- Visio Professional 2019 CD-Key для 1 пользователя — $19,67
Процесс покупки очень простой, на сайте доступны различные способы оплаты, отправка ключей осуществляется максимально оперативно. Промо-предложения ограничены по времени и действуют до того момента, пока лицензионные ключи есть в наличии. Не упустите возможность приобрести нужный вам софт с большой скидкой.
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При возникновении любых вопросов, связанных с оплатой или активацией продуктов, обращайтесь на электронную почту service@godeal24.com или в живой чат на сайте GoDeal24.com — специалисты сервиса с радостью помогут вам.
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